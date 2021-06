Εμπίντ: Παίζει στο Game 1 με Χοκς (pic)

Ο Τζοέλ Εμπίντ θα αγωνιστεί κανονικά στο Game 1 των Χοκς με τους Σίξερς (20:00), αφού ξεπέρασε το πρόβλημα τρααυματισμού.

Αγωνιούσαν οι άνθρωποι των Σίξερς για το Game 1 κόντρα στους Χοκς, αφού ο Τζοέλ Εμπίντ ήταν εξαιρετικά αμφίβολος λόγω τραυματισμού στο δεξί γόνατο.

Τελικά ο Καμερουνέζος σέντερ θα παίξει κανονικά στον αγώνα και θα βρίσκεται στην βασική πεντάδα του Ντοκ Ρίβερς. O Eμπίντ ειχε 24 πόντους και 6.8 ριμπάουντ μέσο όρο στη σειρά κόντρα στους Ουίζαρντς, ενώ κατά τη διάρκεια της σεζόν μέτρησε 28.5 πόντους και 10.6 ριμπάουντ ανά ματς.

Ο ηγέτης της Φιλαδέλφεια είχε χάσει το Game 5 κόντρα στην Ουάσινγκτον λόγω τραυματισμού στο γόνατο, ένα σημείο που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ στην καριέρα του.

Source: Joel Embiid (right knee) will play and start in Game 1 of the Sixers-Hawks Eastern Conference Semifinals today (1 PM, ABC).