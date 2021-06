NBA: Ρήξη μηνίσκου ο Εμπίντ, δεν θα κάνει επέμβαση!

O Tζοέλ Εμπίντ υπέστη μία μικρή ρήξη μηνίσκου, δεν θα κάνει επέμβαση και η κατάστασή του θα εκτιμάται καθημερινά!

Το πρόβλημα για τους Σίξερς δεν είναι μικρό. Ο δικός τους MVP, ο Τζοέλ Εμπίντ υπέστη μία μικρή ρήξη μηνίσκου στο δεξί γόνατό του και θα χάσει το Game 5 ανάμεσα στους Σίξερς και στους Ουίζαρντς (3-1).

Ο Καμερουνέζος σέντερ δεν πρόκειται να υποβληθεί σε επέμβαση, αλλά θα το αντιμετωπίσει με φυσιοθεραπεία και ασκήσεις αποκατάστασης. Κάτι που σημαίνει πως αν όλα πάνε καλά και μπορεί να αγωνιστεί, στο τέλος της σεζόν τον περιμένει το χειρουργείο.

Για την επιστροφή του μεγάλο ρόλο θα παίξει το πρήξιμο στο γόνατό, αλλά και οι ενοχλήσεις που αισθάνεται.

Managing potential swelling and pain on the knee will play a significant part in how soon Embiid returns to the floor. Team says "the injury will be managed with a physical therapy and treatment program." https://t.co/qLs2EgVf5G