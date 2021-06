Νας για Χάρντεν: «Είμαι συντετριμμένος, δεν ξέρω αν θα προλάβει»! (vid)

Ο Στιβ Νας παραδέχθηκε πως δεν έχει ιδέα αν ο Τζέιμς Χάρντεν θα είναι διαθέσιμος στο Game 2 της σειράς με τους Μπακς.

Ο Χάρντεν στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στο Game 1 την ημιτελικής σειράς με τους Μπακς καθώς τραυματίστηκε πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό στο Barclays Center, αποχωρώντας με πρόβλημα στον δεξιό μηρό.

Έστω κι έτσι οι Νετς έφτασαν στη νίκη με 115-107, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Κέβιν Ντουράντ και Καϊρί Ίρβινγκ, παρά τη μεγάλη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μετά από το τέλος του αγώνα, ο Στιβ Νας δήλωσε άγνοια για το αν ο «Μούσιας» θα προλάβει το Game 2: «Είμαι συντετριμμένος με ό,τι συνέβη! Δεν ξέρω τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω αν θα προλάβει το επόμενο παιχνίδι ή αν θα μείνει εκτός. Δεν έχω ιδέα! Δεν θες να συμβαίνει κάτι τέτοιο σε κάποιον όπως ο Τζέιμς, έναν τόσο σημαντικό παίκτη. Ήταν τόσο ενθουσιασμένος για να παίξει απόψε. Ξέρετε πώς προετοιμάζεται, ξέρετε πόσο νοιάζεται για το παιχνίδι και την ομάδα του. Δεν θες να βλέπεις κάτι τέτοιο σε κάποιον που δίνει τα πάντα».

