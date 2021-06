Ντέιβις: Σκληρή κριτική για 16 τραυματισμούς από το 2012 και μετά! (pics)

Ο Άντονι Ντέιβις είναι ο παίκτης που στοίχισε πιο πολύ στους Λέικερς, οι τραυματισμοί του ήταν πολλοί και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που αποτελούν πρόβλημα στην καριέρα του.

Η πορεία των Λέικερς φέτος δεν ήταν καλή. Μετά την περσινή εντυπωσιακή σεζόν, όλα ήρθαν ανάποδα. Από την πρώτη στιγμή που ο Άντονι Ντέιβις αποφάσισε να μετακομίσει από τους Πέλικανς στους Λέικερς, ο στόχος ήταν ένας.

Να επιστρέψει η ομάδα του Λος Άντζελες στην κορυφή, με τους ΛεΜπρον και Ντέιβις να είναι οι δύο σταρ του Λος Άντζελες. Ο «Βασιλιάς» στα 36 του είναι δεδομένο ότι χρειάζεται βοήθεια και πέρυσι αποδείχτηκε περίτρανα ότι ο Ντέιβις ταιριάζει τέλεια, στο να καλύπτει τις αδυναμίες του. Έφτασαν στο πρωτάθλημα, πανηγύρισαν, αποθεώθηκαν και ξεκίνησαν από την αρχή την προσπάθεια τους να υπερασπιστούν το τίτλο τους.

Όλα στην αρχή πήγαιναν καλά, μέχρι να υπάρξουν οι σοβαροί τραυματισμοί πρώτα του Ντέιβις και έπειτα του ΛεΜπρον. Οι Λέικερς άρχισαν να πέφτουν, μέχρι να επιστρέψουν οι δύο σταρ τους. Ο AD ένα παιχνίδι έπαιζε, ένα έμενε εκτός, κάποια στιγμή έκανε σπουδαίες εμφανίσεις, αλλά μετά πάλι βρέθηκε εκτός, με την κριτική να είναι ανυπόφορη.

Κάπως έτσι φτάσαμε μέχρι την σειρά με τους Σανς, όπου ο Ντέιβις χτύπησε και πάλι, ενώ οι Λέικερς έχοντας απογοητεύσει έμειναν εκτός συνέχειας. Αυτό μπορούσαν, αυτό έκαναν όσοι έπαιζαν, αλλά όλα τα βλέμματα στράφηκαν στον άσο τους.

Το παρατσούκλι που έδωσε στον Ντέιβις ο Μπάρκλεϊ, ήταν το τελευταίο «χτύπημα». «Street Clothes» Ντέιβις τον αποκάλεσε γιατί δεν τον βλέπει ποτέ να φορά την φανέλα του, εξαιτίας των τραυματισμών.

Μερικοί είπαν ότι ίσως τα όρια έχουν ξεπεραστεί, αφού ο παίκτης προσπάθησε πάρα πολύ να είναι στο παρκέ, αλλά στάθηκε εξαιρετικά άτυχος και τραυματίζονταν πάρα πολύ συχνά. Βέβαια, μπορεί κάποιοι να μην το θυμούνται, αλλά ο Ντέιβις είχε κάνει την ζωή δύσκολη και στους Πέλικανς.

Τα πράγματα ήταν δύσκολα για εκείνον από όταν ήταν στην ομάδα τους και φαίνεται ότι είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς. Μετά τον τρόπο που αποχώρησε από την ομάδα τους, δεν έχουν τα καλύτερα συναισθήματα για εκείνον, ενώ πολλοί σχολίασαν πως οι οπαδοί των Λέικερς βλέπουν τι τράβαγαν.

Αλλά ας γυρίσουμε τον χρόνο πίσω να δούμε τι έχει συμβεί στην καριέρα του και αν τα πράγματα είναι τόσο τραγικά όσο λένε.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2019

2020

2021

Anthony Davis walked to the locker room after playing the first five and a half minutes of Game 6. pic.twitter.com/0l4dkqBhRb

A couple of suggestions for Anthony Davis (one of the top 5 players in the NBA) in the offseason...next season come in the best shape of your NBA career, work with your trainer to help you get stronger not bigger...