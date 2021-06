«Αν ο ΛεΜπρόν έχει μέσο όρο κάτω από 25 πόντους, τότε πρέπει να αποσυρθεί» (vid)

Ο άλλοτε συμπαίκτες του ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, Τσάνινγκ Φράι ήταν απόλυτος για την απόφαση που πρέπει να πάρει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς: Απόσυρση!

Ο Τσάνινγκ Φράι αποτέλεσε ένα σημαντικό κομμάτι στα παζλ που συνόδευαν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στα τελευταία χρόνια της καριέρας του. Μαζί στους Κλίβελαντ Καβαλίερς για τρεις σεζόν, μαζί και για άλλη μία στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Προτού ο Φράι αποφασίσει να σταματήσει να παίζει μπάσκετμπολ. Μιλώντας για τον Τζέιμς, μία ημέρα μετά τον αποκλεισμό των Λέικερς στον 1ο γύρο των playoffs από τους Φοίνιξ Σανς, ο Φράι ήταν απόλυτος: «Αν ο ΛεΜπρόν έχει μέσο όρο κάτω από 25 πόντους, τότε πρέπει να αποσυρθεί».

Και δεν έμεινε εκεί, συνέχισε. «Ποιους θα φέρουμε οι Λέικερς για να τον ενισχύσουν και να κρατηθούν στην κορυφή; Έχετε δει την free agency;».

Στη φετινή σειρά των έξι αγώνων, ο «Βασιλιάς» μέτρησε 22.2 πόντους ανά παιχνίδι.

“If LeBron is averaging less than 25 points a game, I think he should retire... Who are the Lakers bringing in that can put him over the top?”



-@channingfrye talks LeBron's future with @KingJosiah54 & @TaylorRooks on #NBATwitterLive pic.twitter.com/j5gudgrBfk