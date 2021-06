Ο Μάτζικ Τζόνσον για τα αίτια του αποκλεισμού των Λέικερς και οι συμβουλές στον Ντέιβις! (pics)

Ο «Μάτζικ» Τζόνσον στάθηκε στα τρία σημεία του αποκλεισμού των Λος Άντζελες Λέικερς από τους Σανς, ενώ «έστειλε» τις δικές του συμβουλές στον Άντονι Ντέιβις ώστε να επιστρέψει πιο δυνατός τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Ο θρύλος του ΝΒΑ και των Λέικερς με συνεχόμενα tweets θέλησε να υπογραμμίσει τα αίτια που οδήγησαν την ομάδα του Λος Άντζελες στον πρόωρο αποκλεισμό από την επόμενη φάση των playoffs, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον Άντονι Ντέιβις και στα όσα πρέπει να κάνει ώστε να παρουσιαστεί πολύ πιο έτοιμος την επόμενη χρονιά.

«Οι Λέικερς έκαναν τρία πράγματα λάθος στο τελευταία ματς με τους Σανς. 1) Περίμεναν μέχρι το δεύτερο ημίχρονο ώστε να παίξουν με πάθος και με φλόγα και στις δύο πλευρές του παρκέ. 2) Περίμεναν πολύ ώρα προκειμένου να παίξουν με κοντό σχήμα το οποίο τους βοήθησε να επιστρέψουν στο ματς και να πλησιάσουν τους Σανς. 3) Άργησαν πολύ να κάνουν double team στον Μπούκερ ο οποίος τελείωσε το ματς με 47 πόντους. Στο Game 5 είχε 18 πόντους στην πρώτη περίοδο και τελείωσε με 30. Σε αυτό το παιχνίδι είχε 22 στο πρώτο 12λεπτο και 33 στο ημίχρονο. Γιατί οι Λέικερς περίμεναν να έρθει το δεύτερο ημίχρονο σε ματς ζωής και θανάτου για να τον παίξουν με double team;»

The Lakers did 3 things wrong last night. 1) They waited until the 2nd half to start playing with passion and fire on both ends of the court, 2) waited too long to play the small team which actually fueled their comeback to get within 10 of the Suns... June 4, 2021

And 3) waited too late to double team Booker who ended up with 47. He had 18 points in the first quarter in Game 5 & ended up with 30. Last night he scored 22 in the 1st quarter & 33 by half. Why did the Lakers wait until the 2nd half of an elimination game to double team him???? — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 4, 2021

Όσο για τον Άντονι Ντέιβις και τα όσα θεωρεί ότι πρέπει να κάνει; «Μερικές προτάσεις για τον Άντονι Ντέιβις, έναν από τους πέντε καλύτερους παίκτες στο ΝΒΑ, ενόψει του καλοκαιριού. Την επόμενη σεζόν να επιστρέψεις στην καλύτερη φόρμα της καριέρας σου. Να δουλέψεις με τον γυμναστή σου ώστε να γίνεις πιο δυνατός. Να προσλάβεις έναν φυσιοθεραπευτή προκειμένου να σε βοηθήσει να γίνεις τελείως καλά μετά τους τραυματισμούς που αντιμετώπισες. Επίσης να σκεφτείς να κάνεις και μαθήματα yoga για να σε βοηθήσει να κάνεις stretching.»