Συμπληρώνονται αισίως 21 χρόνια από τη βραδιά που ο Άλεν Άιβερσον έπαιρνε στα χέρια του το βραβείο του MVP για την σεζόν 2000-01 στην regular season του ΝΒΑ και λίγο αργότερα «φόρτωνε» με 52 πόντους το καλάθι των Τορόντο Ράπτορς!

Στις 15 Μαΐου 2001 και λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα Σίξερς-Ράπτορς για το Game 5 των ημιτελικών της Ανατολής παρέλαβε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη στο ΝΒΑ.

Το άξιζε και μάλιστα με το παραπάνω! Όχι μόνο είχε γίνει ο πιο... κοντός MVP στην ιστορία της λίγκας, αλλά ταυτόχρονα ήταν ο πρώτος σκόρερ του ΝΒΑ με 31,1 πόντους, ο πρώτος στα κλεψίματα (2,8) ενώ είχε παραλάβει και το βραβείο του MVP στο All Star Game της Ουάσινγκτον.

«Είμαι ο MVP του ΝΒΑ. Είναι κάτι που το ήθελα πού. Δεν σταμάτησα ποτέ να δουλεύω προκειμένου να το πετύχω» είχε πει ο «Answer» για το επίτευγμά του, σε μια χρονιά που είχε πετύχει 17 φορές περισσότερους από 40 πόντους!

Πριν από το 5ο ματς για τα ημιτελικά της Ανατολής, ο αείμνηστος Ντέιβιντ Στερν παρέδωσε το βραβείο στον Άιβερσον και λίγο αργότερα φρόντισε να... δικαιώσει όλους όσους τον ψήφισαν.

Απέναντι στους Ράπτορς πέτυχε 52 πόντους (!!) έχοντας 13/18 δίποντα, 8/14 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 ριμπάουντ και μόλις 1 λάθος σε 43 λεπτά συμμετοχής!

Αποτέλεσμα; Οι Σίξερς επικράτησαν με 121-88 και έκαναν το 3-2 στη σειρά... Στη συνέχεια κατάφεραν να φτάσουν μέχρι και τους τελικούς του ΝΒΑ ωστόσο έχασαν το τρόπαιο από τους Λος Άντζελες Λέικερς.

21 YEARS AGO TODAY

Allen Iverson became the shortest MVP in NBA history. He led the league in PTS (31.1), STLS (2.5) & MINS (42)



1st Place Votes

Iverson: 93

Duncan: 18

Shaq: 5 pic.twitter.com/z8YmA7gD1P