Μπεσίκτας - Γαλατάσαραϊ 83-80: Αγχώθηκε αλλά κέρδισε το ντέρμπι

Παναγιώτης Αρταβάνης
Μπεσίκτας - Γαλατάσαραϊ 83-80: Αγχώθηκε αλλά κέρδισε το ντέρμπι

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Η Μπεσίκτας επικράτησε τη Γαλατάσαραϊ με 83-80 για την 4η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα η Μπεσίκτας, αφού μετά τη νίκη επί της Μπάγερν επικράτησε και της Γαλατάσαραϊ με 83-80.

Η ομάδα του Αλιμπίβεγιτς παρότι βρισκόταν μπροστά με +8 (74-66), τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε, κινδύνεψε να χάσει, αφού είδε την αντίπαλό της να πλησιάζει (78-75), ωστόσο κατάφερε στο τέλος να πανηγυρίσει τη νίκη στο φινάλε.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Κορκμάζ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 18 πόντους και 1 ριμπάουντ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μπράουν με 12 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα για τη Γαλατάσαραϊ ξεχώρισε ο Χαζέρ που πέτυχε 12 πόντους, ενώ είχε και 4 ριμπάουντ.

 

Πλέον η Μπεσίτκας στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στην Αναντολού Εφές (22/10), για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 44-39, 64-60, 83-80

Beşiktaş

Head Coach: Dusan Alimpijevic

No.PlayerMINPTSFGFG%2PT2PT%3PT3PT%FTFT%OREBDREBREBASTPFSTLBLKTOFouls Drawn+/-EFF
6Berk Uğurlu *22:1873/837.5%3/650%0/20%1/1100%123623003512
9Conor Morgan (C) *25:5531/520%0/20%1/333%0/00%01120110334
21Anthony Brown *23:47124/850%2/450%2/450%2/2100%066121002-514
24Jaylen Nowell *18:4683/837.5%2/633%1/250%1/250%13421100478
41Ante Žižić *17:31114/666.67%4/667%0/00%3/475%257010011714
1Devon Dotson18:00102/450%2/367%0/10%6/6100%011411003-213
10Yağız Aksu0:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000000
11Metecan Birsen10:4421/333.33%1/333%0/00%0/00%13400100035
12Scottie Wilbekin21:1152/922.22%1/250%1/714%0/00%022120000-1-1
20Eugene Omoruyi13:5762/366.67%1/1100%1/250%1/250%000410001-57
30Furkan Korkmaz17:08187/977.78%4/580%3/475%1/1100%011010004916
32Wenyen Gabriel10:4410/00%0/00%0/00%1/250%101010004-60
TOTAL200:018329/6346.03%20/3853%9/2536%16/2080%9263520128112692

Galatasaray

Head Coach: Manuchar Markoishvili

No.PlayerMINPTSFGFG%2PT2PT%3PT3PT%FTFT%OREBDREBREBASTPFSTLBLKTOFD+/-EFF
2Şehmus Hazer *27:53123/650%1/250%2/450%4/580%011420001-311
5Aleksej Nikolic *24:00124/580%2/2100%2/367%2/2100%000022001311
10Chimezie Metu *32:2894/757.14%4/4100%0/30%1/250%167311003-315
11Oumar Ballo *16:2163/560%3/560%0/00%0/20%055010112-87
21Dyshawn Pierre *26:5141/425%1/425%0/00%2/633%26811100276
1Jerome Robinson Jr.20:06113/837.5%1/333%2/540%3/3100%022220004-108
3Berkan Durmaz03:2600/10%0/10%0/00%0/00%000000001-1-1
8Can Korkmaz02:3331/250%0/00%1/250%0/00%000000000-32
9Alen Smailagic18:0882/366.67%2/2100%0/10%4/580%00020100509
15Efe Şekeroğlu00:0000/00%0/00%0/00%0/00%00000000000
19Buğrahan Tuncer (C)10:3731/250%0/00%1/250%0/00%01101000212
25Kj Simpson17:37123/837.5%2/540%1/333%5/5100%02212000328
TOTAL200:018025/5149.02%16/2857%9/2339%21/3070%3262913135112478

Legend: MIN = Minutes, PTS = Points, FG = Field Goals, 2PT = Two-Point Field Goals, 3PT = Three-Point Field Goals, FT = Free Throws, OREB = Offensive Rebounds, DREB = Defensive Rebounds, REB = Total Rebounds, AST = Assists, PF = Personal Fouls, STL = Steals, BLK = Blocks, TO = Turnovers, FD = Fouls Drawn, EFF = Efficiency.

* Starting five

@Photo credits: x_besjiktas_Basketbol
     

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