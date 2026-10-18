Μπεσίκτας - Γαλατάσαραϊ 83-80: Αγχώθηκε αλλά κέρδισε το ντέρμπι
Συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα η Μπεσίκτας, αφού μετά τη νίκη επί της Μπάγερν επικράτησε και της Γαλατάσαραϊ με 83-80.
Η ομάδα του Αλιμπίβεγιτς παρότι βρισκόταν μπροστά με +8 (74-66), τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε, κινδύνεψε να χάσει, αφού είδε την αντίπαλό της να πλησιάζει (78-75), ωστόσο κατάφερε στο τέλος να πανηγυρίσει τη νίκη στο φινάλε.
Κορυφαίος για τους νικητές ο Κορκμάζ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 18 πόντους και 1 ριμπάουντ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μπράουν με 12 πόντους και 6 ριμπάουντ.
Στον αντίποδα για τη Γαλατάσαραϊ ξεχώρισε ο Χαζέρ που πέτυχε 12 πόντους, ενώ είχε και 4 ριμπάουντ.
Πλέον η Μπεσίτκας στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στην Αναντολού Εφές (22/10), για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 19-22, 44-39, 64-60, 83-80
Beşiktaş
Head Coach: Dusan Alimpijevic
|No.
|Player
|MIN
|PTS
|FG
|FG%
|2PT
|2PT%
|3PT
|3PT%
|FT
|FT%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|STL
|BLK
|TO
|Fouls Drawn
|+/-
|EFF
|6
|Berk Uğurlu *
|22:18
|7
|3/8
|37.5%
|3/6
|50%
|0/2
|0%
|1/1
|100%
|1
|2
|3
|6
|2
|3
|0
|0
|3
|5
|12
|9
|Conor Morgan (C) *
|25:55
|3
|1/5
|20%
|0/2
|0%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|3
|4
|21
|Anthony Brown *
|23:47
|12
|4/8
|50%
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|0
|6
|6
|1
|2
|1
|0
|0
|2
|-5
|14
|24
|Jaylen Nowell *
|18:46
|8
|3/8
|37.5%
|2/6
|33%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|1
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|0
|4
|7
|8
|41
|Ante Žižić *
|17:31
|11
|4/6
|66.67%
|4/6
|67%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|2
|5
|7
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|14
|1
|Devon Dotson
|18:00
|10
|2/4
|50%
|2/3
|67%
|0/1
|0%
|6/6
|100%
|0
|1
|1
|4
|1
|1
|0
|0
|3
|-2
|13
|10
|Yağız Aksu
|0:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Metecan Birsen
|10:44
|2
|1/3
|33.33%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|3
|5
|12
|Scottie Wilbekin
|21:11
|5
|2/9
|22.22%
|1/2
|50%
|1/7
|14%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|-1
|-1
|20
|Eugene Omoruyi
|13:57
|6
|2/3
|66.67%
|1/1
|100%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|4
|1
|0
|0
|0
|1
|-5
|7
|30
|Furkan Korkmaz
|17:08
|18
|7/9
|77.78%
|4/5
|80%
|3/4
|75%
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|4
|9
|16
|32
|Wenyen Gabriel
|10:44
|1
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|4
|-6
|0
|TOTAL
|200:01
|83
|29/63
|46.03%
|20/38
|53%
|9/25
|36%
|16/20
|80%
|9
|26
|35
|20
|12
|8
|1
|1
|26
|—
|92
Galatasaray
Head Coach: Manuchar Markoishvili
|No.
|Player
|MIN
|PTS
|FG
|FG%
|2PT
|2PT%
|3PT
|3PT%
|FT
|FT%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|STL
|BLK
|TO
|FD
|+/-
|EFF
|2
|Şehmus Hazer *
|27:53
|12
|3/6
|50%
|1/2
|50%
|2/4
|50%
|4/5
|80%
|0
|1
|1
|4
|2
|0
|0
|0
|1
|-3
|11
|5
|Aleksej Nikolic *
|24:00
|12
|4/5
|80%
|2/2
|100%
|2/3
|67%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|0
|0
|1
|3
|11
|10
|Chimezie Metu *
|32:28
|9
|4/7
|57.14%
|4/4
|100%
|0/3
|0%
|1/2
|50%
|1
|6
|7
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|-3
|15
|11
|Oumar Ballo *
|16:21
|6
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0
|5
|5
|0
|1
|0
|1
|1
|2
|-8
|7
|21
|Dyshawn Pierre *
|26:51
|4
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|2/6
|33%
|2
|6
|8
|1
|1
|1
|0
|0
|2
|7
|6
|1
|Jerome Robinson Jr.
|20:06
|11
|3/8
|37.5%
|1/3
|33%
|2/5
|40%
|3/3
|100%
|0
|2
|2
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|-10
|8
|3
|Berkan Durmaz
|03:26
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-1
|-1
|8
|Can Korkmaz
|02:33
|3
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-3
|2
|9
|Alen Smailagic
|18:08
|8
|2/3
|66.67%
|2/2
|100%
|0/1
|0%
|4/5
|80%
|0
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|5
|0
|9
|15
|Efe Şekeroğlu
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|Buğrahan Tuncer (C)
|10:37
|3
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|2
|25
|Kj Simpson
|17:37
|12
|3/8
|37.5%
|2/5
|40%
|1/3
|33%
|5/5
|100%
|0
|2
|2
|1
|2
|0
|0
|0
|3
|2
|8
|TOTAL
|200:01
|80
|25/51
|49.02%
|16/28
|57%
|9/23
|39%
|21/30
|70%
|3
|26
|29
|13
|13
|5
|1
|1
|24
|—
|78
Legend: MIN = Minutes, PTS = Points, FG = Field Goals, 2PT = Two-Point Field Goals, 3PT = Three-Point Field Goals, FT = Free Throws, OREB = Offensive Rebounds, DREB = Defensive Rebounds, REB = Total Rebounds, AST = Assists, PF = Personal Fouls, STL = Steals, BLK = Blocks, TO = Turnovers, FD = Fouls Drawn, EFF = Efficiency.
* Starting five
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