Η Μπεσίκτας επικράτησε τη Γαλατάσαραϊ με 83-80 για την 4η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα η Μπεσίκτας, αφού μετά τη νίκη επί της Μπάγερν επικράτησε και της Γαλατάσαραϊ με 83-80.

Η ομάδα του Αλιμπίβεγιτς παρότι βρισκόταν μπροστά με +8 (74-66), τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε, κινδύνεψε να χάσει, αφού είδε την αντίπαλό της να πλησιάζει (78-75), ωστόσο κατάφερε στο τέλος να πανηγυρίσει τη νίκη στο φινάλε.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Κορκμάζ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 18 πόντους και 1 ριμπάουντ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μπράουν με 12 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα για τη Γαλατάσαραϊ ξεχώρισε ο Χαζέρ που πέτυχε 12 πόντους, ενώ είχε και 4 ριμπάουντ.

Πλέον η Μπεσίτκας στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στην Αναντολού Εφές (22/10), για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 44-39, 64-60, 83-80

Beşiktaş

Head Coach: Dusan Alimpijevic

No. Player MIN PTS FG FG% 2PT 2PT% 3PT 3PT% FT FT% OREB DREB REB AST PF STL BLK TO Fouls Drawn +/- EFF 6 Berk Uğurlu * 22:18 7 3/8 37.5% 3/6 50% 0/2 0% 1/1 100% 1 2 3 6 2 3 0 0 3 5 12 9 Conor Morgan (C) * 25:55 3 1/5 20% 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 2 0 1 1 0 3 3 4 21 Anthony Brown * 23:47 12 4/8 50% 2/4 50% 2/4 50% 2/2 100% 0 6 6 1 2 1 0 0 2 -5 14 24 Jaylen Nowell * 18:46 8 3/8 37.5% 2/6 33% 1/2 50% 1/2 50% 1 3 4 2 1 1 0 0 4 7 8 41 Ante Žižić * 17:31 11 4/6 66.67% 4/6 67% 0/0 0% 3/4 75% 2 5 7 0 1 0 0 1 1 7 14 1 Devon Dotson 18:00 10 2/4 50% 2/3 67% 0/1 0% 6/6 100% 0 1 1 4 1 1 0 0 3 -2 13 10 Yağız Aksu 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Metecan Birsen 10:44 2 1/3 33.33% 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 1 3 4 0 0 1 0 0 0 3 5 12 Scottie Wilbekin 21:11 5 2/9 22.22% 1/2 50% 1/7 14% 0/0 0% 0 2 2 1 2 0 0 0 0 -1 -1 20 Eugene Omoruyi 13:57 6 2/3 66.67% 1/1 100% 1/2 50% 1/2 50% 0 0 0 4 1 0 0 0 1 -5 7 30 Furkan Korkmaz 17:08 18 7/9 77.78% 4/5 80% 3/4 75% 1/1 100% 0 1 1 0 1 0 0 0 4 9 16 32 Wenyen Gabriel 10:44 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 0 1 0 1 0 0 0 4 -6 0 TOTAL 200:01 83 29/63 46.03% 20/38 53% 9/25 36% 16/20 80% 9 26 35 20 12 8 1 1 26 — 92

Galatasaray

Head Coach: Manuchar Markoishvili

No. Player MIN PTS FG FG% 2PT 2PT% 3PT 3PT% FT FT% OREB DREB REB AST PF STL BLK TO FD +/- EFF 2 Şehmus Hazer * 27:53 12 3/6 50% 1/2 50% 2/4 50% 4/5 80% 0 1 1 4 2 0 0 0 1 -3 11 5 Aleksej Nikolic * 24:00 12 4/5 80% 2/2 100% 2/3 67% 2/2 100% 0 0 0 0 2 2 0 0 1 3 11 10 Chimezie Metu * 32:28 9 4/7 57.14% 4/4 100% 0/3 0% 1/2 50% 1 6 7 3 1 1 0 0 3 -3 15 11 Oumar Ballo * 16:21 6 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 0/2 0% 0 5 5 0 1 0 1 1 2 -8 7 21 Dyshawn Pierre * 26:51 4 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 2/6 33% 2 6 8 1 1 1 0 0 2 7 6 1 Jerome Robinson Jr. 20:06 11 3/8 37.5% 1/3 33% 2/5 40% 3/3 100% 0 2 2 2 2 0 0 0 4 -10 8 3 Berkan Durmaz 03:26 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 8 Can Korkmaz 02:33 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 2 9 Alen Smailagic 18:08 8 2/3 66.67% 2/2 100% 0/1 0% 4/5 80% 0 0 0 2 0 1 0 0 5 0 9 15 Efe Şekeroğlu 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Buğrahan Tuncer (C) 10:37 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 2 25 Kj Simpson 17:37 12 3/8 37.5% 2/5 40% 1/3 33% 5/5 100% 0 2 2 1 2 0 0 0 3 2 8 TOTAL 200:01 80 25/51 49.02% 16/28 57% 9/23 39% 21/30 70% 3 26 29 13 13 5 1 1 24 — 78

Legend: MIN = Minutes, PTS = Points, FG = Field Goals, 2PT = Two-Point Field Goals, 3PT = Three-Point Field Goals, FT = Free Throws, OREB = Offensive Rebounds, DREB = Defensive Rebounds, REB = Total Rebounds, AST = Assists, PF = Personal Fouls, STL = Steals, BLK = Blocks, TO = Turnovers, FD = Fouls Drawn, EFF = Efficiency.

* Starting five