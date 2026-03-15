Μπουγιουκτσεμετσέ - Φενέρ: Το κάρφωμα της χρονιάς!
Το κάρφωμα της χρονιάς! Ο Ζαλίν Λεκ πραγματοποίησε μυθικό κάρφωμα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ της Μπουγιουκτσεμετσέ με τη Φενέρμπαχτσε για την 22η αγωνιστική του τούρκικου πρωταθλήματος.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός φόργουορντ.... πήρε την μπάλα έπειτα από κλέψιμο και... απογειώθηκε με τον ένα χέρι στο καλάθι των αντιπάλων του, αποφεύγοντας στον αέρα τον Σίλβα και τον Ζάγκαρς που επιχείρησαν να τον σταματήσουν.
Δείτε τη φάση:
Göklerden gelen bir karar vardır...
Jalen Lecque sezonun en iyi smacını Fenerbahçe'ye karşı yapmış olabilir. pic.twitter.com/dhyD8X2U0W— Yasin Yıldırım (@Yasinyay) March 15, 2026
