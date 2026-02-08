Φενέρμπαχτσε - Γαλατάσαραϊ 79-77: Μπόλντγουϊν... λυτρωτής στο φινάλε
Ο Γουέιντ Μπόλντγουϊν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο ντέρμπι της Φενέρμπαχτσε με αντίπαλο την Γαλατάσαραϊ, καθώς με καλάθι στα 3'' πριν το φινάλε, έδωσε τη νίκη στην ομάδα του με 77-75.
Αυτό το αποτέλκεσμα ανέβασε την Φενέρμπαχτσε σο 17-2, με την Γαλατάσαραϊ να υποχωρεί στο 11-8.
Η Γαλατά μπήκε με προβάδισμα στο τέταρτο δεκάλεπτο, όμως η Φενέρμπαχτσε μπόπρσε να βρει τα πατήματά της, να κάνει την ανατροπή και εν τέλει να πανηγυρίσει τη νίκη.
Κορυφαίος για την Φενέρμπαχτσε ο Μπιμπέροβιτς με 21 πόντους και 7/15 εντός παιδιάς (2/6 δίποντα, 5/9 τρίποντα), ενώ 12 πρόσθεσε ο Χόρτον Τάκερ.
Για την Γαλατάσαραϊ οι Πάλμερ (16 πόντοι, 7 ασίστ) και Ρόμπινσον (14 πόντοι) δεν ήταν αρκετοί.
Τα δεκάλεπτα: 13-20, 32-33, 52-57, 79-77
Η συνέντευξη του Μπόλντγουϊν προ λίγων μηνών στο Gazzetta:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.