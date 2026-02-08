Η Φενέρμπαχτσε ζορίστηκε απέναντι στην Γαλατάσαραϊ, αλλά με καλάθι του Μπόλντγουϊν στο τέλος, πήρε τη νίκη στο ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης.

Ο Γουέιντ Μπόλντγουϊν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο ντέρμπι της Φενέρμπαχτσε με αντίπαλο την Γαλατάσαραϊ, καθώς με καλάθι στα 3'' πριν το φινάλε, έδωσε τη νίκη στην ομάδα του με 77-75.

Αυτό το αποτέλκεσμα ανέβασε την Φενέρμπαχτσε σο 17-2, με την Γαλατάσαραϊ να υποχωρεί στο 11-8.

Η Γαλατά μπήκε με προβάδισμα στο τέταρτο δεκάλεπτο, όμως η Φενέρμπαχτσε μπόπρσε να βρει τα πατήματά της, να κάνει την ανατροπή και εν τέλει να πανηγυρίσει τη νίκη.

Κορυφαίος για την Φενέρμπαχτσε ο Μπιμπέροβιτς με 21 πόντους και 7/15 εντός παιδιάς (2/6 δίποντα, 5/9 τρίποντα), ενώ 12 πρόσθεσε ο Χόρτον Τάκερ.

Για την Γαλατάσαραϊ οι Πάλμερ (16 πόντοι, 7 ασίστ) και Ρόμπινσον (14 πόντοι) δεν ήταν αρκετοί.

Τα δεκάλεπτα: 13-20, 32-33, 52-57, 79-77