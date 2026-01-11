Φενέρ - Μπαχτσεσεχίρ 89-58: Εύκολα με φοβερό Σίλβα κόντρα στον Χέιλ

Φενέρ - Μπαχτσεσεχίρ 89-58: Εύκολα με φοβερό Σίλβα κόντρα στον Χέιλ

Νίκος Καρφής
Σίλβα

bet365

Ο Κρις Σίλβα ήταν εντυπωσιακός και η Φενέρ επικράτησε με 89-58 της Μπαχτσεσεχίρ του Χέιλ στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Έχει ξεκινήσει να δείχνει την ποιότητα του και στην Τουρκία ο Κρις Σίλβα. Ο πρώην σέντερ της ΑΕΚ πρωταγωνίστησε στην άνετη επικράτηση της Φενέρ επί της Μπαχτσεσεχίρ με 89-58.

Με αυτόν τον τρόπο το σύνολο του Σάρας πήγε στο 13-2 και οι ηττημένοι έπεσαν στο 11-4.

Ο Γκαμπονέζος σέντερ τελείωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ στα 20:26 που έμεινε στο παρκέ. Ο κορυφαίος του παιχνιδιού! Στους 13 πόντους σταμάτησαν οι Μπιμπέροβιτς και Ντε Κολό. Στον αντίποδα 11 με 9 ριμπάουντ είχε ο Κάβανο και 8 πόντους ο παλιός γκαρντ της ΑΕΚ, Χάντερ Χέιλ.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Πλέον η Φενέρ στρέφει την προσοχή της στη μάχη της Euroleague κόντρα στη Βαλένθια στις 16 Γενάρη, στην Τουρκία.

 

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 54-24, 70-43, 89-58

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΜΠΑΣΚΕΤ: ΤΟΥΡΚΙΑ Τελευταία Νέα