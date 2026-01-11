Ο Κρις Σίλβα ήταν εντυπωσιακός και η Φενέρ επικράτησε με 89-58 της Μπαχτσεσεχίρ του Χέιλ στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Έχει ξεκινήσει να δείχνει την ποιότητα του και στην Τουρκία ο Κρις Σίλβα. Ο πρώην σέντερ της ΑΕΚ πρωταγωνίστησε στην άνετη επικράτηση της Φενέρ επί της Μπαχτσεσεχίρ με 89-58.

Με αυτόν τον τρόπο το σύνολο του Σάρας πήγε στο 13-2 και οι ηττημένοι έπεσαν στο 11-4.

Ο Γκαμπονέζος σέντερ τελείωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ στα 20:26 που έμεινε στο παρκέ. Ο κορυφαίος του παιχνιδιού! Στους 13 πόντους σταμάτησαν οι Μπιμπέροβιτς και Ντε Κολό. Στον αντίποδα 11 με 9 ριμπάουντ είχε ο Κάβανο και 8 πόντους ο παλιός γκαρντ της ΑΕΚ, Χάντερ Χέιλ.

Πλέον η Φενέρ στρέφει την προσοχή της στη μάχη της Euroleague κόντρα στη Βαλένθια στις 16 Γενάρη, στην Τουρκία.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 54-24, 70-43, 89-58