Ποτζέκο: Πλησιάζει στην Γαλατάσαραϊ
Έτοιμος να αναλάβει τα «ηνία» της Γαλατάσαραϊ είναι ο Τζιανμάρκο Ποτζέκο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ισπανού δημοσιογράφου Τσέμα Ντε Λούκας. Ο 53χρονος προπονητής που βρέθηκε πολύ κοντά στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Πανιωνίου, είναι ακόμη ελεύθερος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιογράφου Τσέμα ντε Λούκας, είναι ο μεγάλος στόχος για να διαδεχθεί τον Γιακούπ Σεκιζκόκ στην τεχνική ηγεσία της Γαλατάσαραϊ. Οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει και όλα δείχνουν πως θα ηγηθεί του τουρκικού συλλόγου, ο οποίος «φλερτάρει» με το ΝΒΑ Europe.
Τη φετινή σεζόν η Γαλατάσαραϊ αγωνίζεται στο Basketball Champions League, έχει πάρει το «εισιτήριο» για το Top-16 και θεωρείται ένα από τα φαβορί για την διεκδίκηση του τροπαίου, καθώς έχει ένα ποιοτικό σύνολο, αλλά παρουσιάζει πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοση της, γεγονός που αποτυπώνεται στην βαθμολογική της θέση (9η με ρεκόρ 7-6) στο τουρκικό πρωτάθλημα.
