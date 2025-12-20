Η Φενέρ υπέστη βαριά ήττα με 99-73 από την Τραμπζονσπόρ για το τουρκικό πρωτάθλημα.

Μια από τις χειρότερες εμφανίσεις της φετινής σεζόν πραγματοποίησε η Φενέρ. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους διασύρθηκε με 99-73 από την Τραμπζονσπόρ για το τουρκικό πρωτάθλημα.

Με αυτή την ήττα έπεσε στο 10-2 η ομάδα της Euroleague, ενώ ο σύλλογος της Τραπεζούντας ανέβηκε στο 6-4. Για τους ηττημένους δεν έπαιξε ο σταρ τους, Χόρτον-Τάκερ.

Για τους νικητές ο Ριντ έκανε ματσάρα με 36 πόντους. Στον αντίποδα από 12 πόντους είχαν οι Μπιρσέν και Μαχμούτογλου, αλλά δεν ήταν αρκετό για να γλιτώσουν ένα πολύ δύσκολο βράδυ για τη Φενέρ.

Στις 23 Δεκέμβρη οι Τούρκοι υποδέχονται τη Μπαρτσελόνα για τη Euroleague.