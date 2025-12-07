Επίθεση με πέτρες στο πούλμαν της Γαλατάσαραϊ!

Γαλατάσαραϊ: Επίθεση με πέτρες στο πούλμαν της αποστολής
Η Γαλατασαράι κατήγγειλε επίθεση με πέτρες κατά τη διάρκεια της επιστροφής της αποστολής από την Προύσα, μετά τον αγώνα με τη Μπούρσασπορ για το τουρκικό πρωτάθλημα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γαλατασαράι, το πούλμαν στο οποίο επέβαινε η ομάδα μπάσκετ δέχθηκε επίθεση με πέτρες, πιθανότατα από οπαδούς των γηπεδούχων, κατά τη διάρκεια της επιστροφής στην Κωνσταντινούπολη.
Η Μπούρσασπορ επικράτησε με 91-87 στην παράταση για τη 10η αγωνιστική της τουρκικής Basketbol Süper Ligi, με τη Γαλατασαράι να ενημερώνει ότι δεν υπήρξε τραυματισμός σε κανένα μέλος της αποστολής, η οποία μετεπιβιβάστηκε σε άλλο πούλμαν και συνέχισε το ταξίδι επιστροφής στην Πόλη.
Bu akşam oynadığımız Bursaspor Basketbol karşılaşması sonrası kafilemizi taşıyan otobüs dönüş yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıya uğramıştır.— Galatasaray MCT Technic (@GSBasketbol) December 6, 2025
Takımımız otobüs değişimi sonrası İstanbul’a doğru yoluna devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor… pic.twitter.com/i8nUJJczTR
