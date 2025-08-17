Τζος Ρόμπερτς: Μετακομίζει στην Τουρκία για τη Μερκεζεφέντι
Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Τζος Ρόμπερτς, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Μερκεζεφέντι και με αυτόν τον τρόπο ο Αμερικανός σέντερ θα αφήσει τον Άρη και τη Θεσσαλονίκη με προορισμό πλέον την Τουρκία.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 26χρονος μπασκετμπολίστας στο επίπεδο της Stoiximan GBL μετρούσε κατά μέσο όρο από 5,9 πόντους ενώ στο EuroCup είχε από 6,3 πόντους και 5,2 ριμπάουντ σε 17:12 λεπτά εντός παρκέ.
Καλύτερό του ευρωπαϊκό ματς με τη φανέλα των «κιτρινόμαυρων» ήταν κόντρα στην Τουρκ Τέλεκομ όπου είχε σημειώσει 14 πόντους με 9 ριμπάουντ.
Josh Roberts Yukatel Merkezefendi’de.✨ pic.twitter.com/nWf2U7ARaF— Yukatel Merkezefendi Belediyesi (@merkezefendigsk) August 16, 2025
