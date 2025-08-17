Από τον Άρη στην τούρκικη Μερκεζεφέντι ο 26χρονος Αμερικανός σέντερ, Τζος Ρόμπερτς.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Τζος Ρόμπερτς, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Μερκεζεφέντι και με αυτόν τον τρόπο ο Αμερικανός σέντερ θα αφήσει τον Άρη και τη Θεσσαλονίκη με προορισμό πλέον την Τουρκία.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 26χρονος μπασκετμπολίστας στο επίπεδο της Stoiximan GBL μετρούσε κατά μέσο όρο από 5,9 πόντους ενώ στο EuroCup είχε από 6,3 πόντους και 5,2 ριμπάουντ σε 17:12 λεπτά εντός παρκέ.

Καλύτερό του ευρωπαϊκό ματς με τη φανέλα των «κιτρινόμαυρων» ήταν κόντρα στην Τουρκ Τέλεκομ όπου είχε σημειώσει 14 πόντους με 9 ριμπάουντ.