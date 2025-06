Η Φενέρ επικράτησε με 84-76 της Μπεσίκτας και έκανε το 2-0 στους τελικούς του πρωταθλήματος Τουρκίας.

Ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Τουρκίας από τη Φενέρ. Η ομάδα του Σάρας έδειξε την ποιότητα της σε άλλο ένα ματς και επικράτησε με 84-76 της Μπεσίκτας στο Game 2. Η Φενέρ έχει κατακτήσει και τη Euroleague φέτος.

Από την πλευρά των νικητών ο Μπιρτς είχε 18 πόντους, ο Μαχμούτογλου είχε 15 πόντους και οι Χιλ και Μέλ σταμάτησαν στους 11 πόντους. Το Game 3 είναι προγραμματισμένο στις 21 Ιούνη στην έδρα της Μπεσίκτας, ενώ στο ίδιο γήπεδο θα γίνει και ο τέταρτος τελικός (αν φτάσει εκεί η σειρά) στις 23 του ίδιου μήνα.

Από την πλευρά των ηττημένων ο Μάθιους τελείωσε με 20 πόντους, ενώ ο Ουγκουρλού πρόσθεσε 14 πόντους, αλλά δεν γινόταν να σώσουν την ομάδα τους. Η Φενέρ χρειάζεται άλλη μια νίκη για να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα, αφού η σειρά είναι best of five.