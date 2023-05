Τελικά ο τραυματισμός του Βασίλιε Μίτσιτς δεν είναι σοβαρός όσο φάνηκε, κάτι για το οποίο έσπευσε να καθησυχάσει τους πάντες ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Ο διάσημος ατζέντης που εκπροσωπεί και τον Μίτσιτς, με χαρακτηριστική ανάρτηση, έδιωξε τις ανησυχίες που δημιουργήθηκαν μετά τον τραυματισμό του Σέρβου.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι δεν πρόκειται για κάτι το σοβαρό και ότι σε 7-10 ημέρες θα μπορέσει να επιστρέψει και πάλι στην αγωνιστική δράση.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Φενέρ, ο Μίτσιτς τραυματίστηκε στο γόνατο και μεταφέρθηκε εκτός με φορείο καθώς είχαν εκφραστεί φόβοι για σοβαρή ζημιά.

Όμως, τέλος καλό, όλα καλά και όπως φάινεται ο παίκτης της Εφές θα επιστρέψει σύντομα στα παρκέ.

Injury of Vasilije Micic is not that serious!!! He will be back on the court in 7 to 10 days!#BeoBasket