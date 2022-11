Ο Ανδρέας Πιστιόλης επέκτεινε τη συνεργασία του με τη Γαλατάσαραϊ ως το 2025 κι εν συνεχεία εξήγησε πως νιώθει τιμή, υπερηφάνεια και δέσμευση ως μέλος της «τσιμ-μπομ».

Ο Ανδρέας Πιστιόλης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Γαλατάσαραϊ στις 19 Μαρτίου 2022, αποχωρώντας από το σταφ της ΤΣΣΚΑ για να κοουτσάρει την ομάδα της Κωνσταντινούπολης με την οποία έφτασε πέρσι ως τα ημιτελικά των playoffs στην Τουρκία.

Ο άλλοτε ασίσταντ κόουτς του Παναθηναϊκού και της ΤΣΣΚΑ πήρε την σκυτάλη από τους Ηλία Ζούρο (Εφές, Τόφας), Δημήτρη Ιτούδη (Μπάνβιτ), Βαγγέλη Αγγέλου (Εφές) και Στέφανο Δέδα (Γκαζιαντέπ, Μπαχτσεσεχίρ) όσον αφορά τους Έλληνες που δούλεψαν στο παρελθόν στην Τουρκία. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος μη Τούρκος προπονητής στη Γαλατάσαραϊ έπειτα από το 1989!

Στο μεσοδιάστημα, 17 Τούρκοι προπονητές έκατσαν στον πάγκο της Γαλατάσαραϊ που ανακοίνωσε το μεσημέρι του Σαββάτου 26/11 την επέκταση της συνεργασίας της με τον Πιστιόλη ως το 2025.

«Τιμή, υπερηφάνεια και δέσμευση. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο οργανισμός της Γαλατάσαραϊ. Είμαι υπερήφανος ως μέλος αυτής της ομάδας. Δεσμευόμαστε να παλέψουμε στις καλές και τις κακές στιγμές» ήταν το μήνυμα του Έλληνα προπονητή στο Twitter.

Honour, Pride & Commitment. Honoured by the trust vested by me by the organisation of Galarasaray. Proud for being part of Galatasaray nation. Commited to fight through the good and the bad times! Here come the lions! See you all out there https://t.co/hF1oNTm1H2