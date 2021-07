Μπέντιλ: Συνεχίζει στη Μπαχτσεσεχίρ (pic)

O Μπεν Μπέντιλ αποτελεί και επίσημα παίκτη της Μπαχτσεσεχίρ.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Μπεν Μπέντιλ. Ο Γκανέζος ψηλός θα συνεχίσει στην Τουρκία, αφού ανακοινώθηκε από την Μπαχτσεσεχίρ.

Ο Μπέντιλ τη σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε σε 31 ματς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και είχε έξι πόντους και 2.6 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Πρόπερσι σε 23 ματς είχε 3.1 πόντους και 2 ριμπάουντ μέσο όρο.

Πριν το... τριφύλλι αγωνίστηκε στο Περιστέρι τη σεζόν 2018-19, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2016-17 έπαιξε σε 3 αγώνες με τους Μάβερικς, έχοντας μικρό χρόνο συμμετοχής.

Ben Bentil, Bahçeşehir Koleji'nde!



Geride bıraktığımız iki sezonda Panathinaikos forması giyen Ganalı uzun forvet, önümüzdeki sezondan itibaren Bahçeşehir Koleji forması giyecek.



Welcome to our family, Ben!



