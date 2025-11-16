Λίγο πριν από το ταξίδι της στην Αθήνα για το ματς με τον Πανιώνιο, η Λιετκάμπελις επικράτησε της Γιόναβος εκτός έδρας με 85-96

Με εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο και επιμέρους σκορ 53-37, η Λιετκάμπελις άφησε πίσω την ήττα από την Τουρκ Τέλεκομ και... ανέκτησε τη χαμένη της ψυχολογία στο εκτός έδρας ματς για το πρωτάθλημα Λιθουανίας απέναντι στην Γιόναβος.

Η ομάδα του Νέναντ Τσάνακ θα ταξιδέψει με... άλλον αέρα στην Αθήνα για το παιχνίδι με τον Πανιώνιο, την ομάδα με την οποία μοιράζεται την... τελευταία θέση του Β' ομίλου του Eurocup με 1-6 ρεκόρ.

Όσον αφορά το πρωτάθλημα Λιθουανίας η Λιετκάμπελις έφτασε στο 6-3 ρεκόρ σημειώνοντας την 2η σερί της νίκη. Ο Όγκουστιν Ρούμπιτ ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 22 πόντους και 5 ριμπάουντ ενώ ο Τζαμέλ Μόρις πρόσθεσε άλλους 21 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 48-43, 68-70, 85-96.