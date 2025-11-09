Νεβέζις - Ζάλγκιρις 68-94: Άνετο διπλό πριν τον Ολυμπιακό
Εύκολο απόγευμα πέρασε η Ζάλγκιρις Κάουνας, που επικράτησε με το επιβλητικό 94-68 στην έδρα της Νεβέζις, λίγες ημέρες πριν έρθει στην Ελλάδα.
Η Ζάλγκιρις Κάουνας, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (12/11, 21:15) από την αρχή μέχρι το τέλος είχε τον έλεγχο και έφτασε με άνεση στη νίκη, η οποία την ανεβάζει στο 7-1 στη λιθουανική λίγκα.
Πρώτος σκόρερ των νικητών με 13 πόντους ο Γκιεντράιτις, ο οποίος έπαιξε στο πρώτο του φετινό παιχνίδι μετά από τραυματισμό του, ενώ ο Μπουτκεβίτσιους πρόσθεσε 12 πόντους.
Στο 3-5 έπεσε η Νεβέζις, που είχε πρώτο σκόρερ τον Ραμανάουσκας (14π.).
Για την «διαβολοβδομάδα» της Euroleague που ακολουθεί, η Ζάλγκιρις Κάουνας παίζει δύο σερί εκτός έδρας ματς με τον Ολυμπιακό (12/11, 21:15) και την Ντουμπάι (14/11, 18:00).
Τα δεκάλεπτα: 19-21, 31-45, 56-70, 68-94
