Γκαργκζντάι - Ζάλγκιρις 73-89: Με επιθετική πολυφωνία και μπροστάρη Μπραζντέικις

Δημήτρης Οικονόμου
Με τον Ίγκνας Μπραζντέικις να σκοράρει 13 πόντους, η Ζάλγκιρις συνέχισε να κερδίζει, αυτήν τη φορά επικρατώντας στην έδρα της Γκαργκζντάι για το πρωτάθλημα Λιθουανίας.

Μετά την παρένθεση και την ήττα από τη Λιετκάμπελις, η Ζάλγκιρις επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα. Πρώτα η Μπαρτσελόνα και σήμερα η Γκαργκζντάι, την οποία κέρδισε με 89-73 για να φτάσει σε ρεκόρ 5-1 στο πρωτάθλημα Λιθουανίας.

Η Ζάλγκιρις δεν έχει τον Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος, ο οποίος τραυματίστηκε μεσοβδόμαδα, αλλά με επιθετική πολυφωνία πήρε τη νίκη που ήθελε.

Πρώτος σκόρερ της Ζάλγκιρις ήταν ο Ίγκνας Μπραζντέικις με 13 πόντους, έχοντας παράλληλα και 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ. Όσους σκόραρε δηλαδή και ο Εντγκάρας Ουλάνοβας, ενώ επίσης διψήφιοι ήταν οι Μόουζες Ράιτ (11π.), Σιλβέν Φρανσίσκο (10π.) και Λαουρίνας Μπιρούτις (10π.).

Τα δεκάλεπτα: 16-24, 33-45, 53-61, 73-89

 

     

    ΜΠΑΣΚΕΤ: ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Τελευταία Νέα