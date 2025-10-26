Γκαργκζντάι - Ζάλγκιρις 73-89: Με επιθετική πολυφωνία και μπροστάρη Μπραζντέικις
Μετά την παρένθεση και την ήττα από τη Λιετκάμπελις, η Ζάλγκιρις επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα. Πρώτα η Μπαρτσελόνα και σήμερα η Γκαργκζντάι, την οποία κέρδισε με 89-73 για να φτάσει σε ρεκόρ 5-1 στο πρωτάθλημα Λιθουανίας.
Η Ζάλγκιρις δεν έχει τον Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος, ο οποίος τραυματίστηκε μεσοβδόμαδα, αλλά με επιθετική πολυφωνία πήρε τη νίκη που ήθελε.
Πρώτος σκόρερ της Ζάλγκιρις ήταν ο Ίγκνας Μπραζντέικις με 13 πόντους, έχοντας παράλληλα και 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ. Όσους σκόραρε δηλαδή και ο Εντγκάρας Ουλάνοβας, ενώ επίσης διψήφιοι ήταν οι Μόουζες Ράιτ (11π.), Σιλβέν Φρανσίσκο (10π.) και Λαουρίνας Μπιρούτις (10π.).
Τα δεκάλεπτα: 16-24, 33-45, 53-61, 73-89
