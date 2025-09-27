Νεπτούνας - Ζάλγκιρις 71-84: 'Ελαμψε ο Ράιτ στο 3/3 της ομάδας του Κάουνας
Ακόμα ένα εύκολο απόγευμα πέρασε η Ζάλγκιρις, με την ομάδα του Κάουνας να επικρατεί της Νεπτούνας εκτός έδρας (71-84) και να συνεχίζει την αήττητη πορεία της.
Από την αρχή η Ζάλγκιρις είχε το προβάδισμα, το οποίο και αύξανε όσο περνούσε η αναμέτρηση, φτάνοντας στο τελικό 71-84 και στο 3/3 στο λιθουανικό πρωτάθλημα.
Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Εντγκάρας Ουλανόβας με 20 πόντους, ενώ ο Τουμπέλις πρόσθεσε 16. Κομβικός ο Μόουζες Ράιτ, ο οποίος είχε 11 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και 2 μπλοκ, σε μια σπουδαία εμφάνιση από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος χάρισε και αρκετό θέαμα στην ομάδα.
Moses Wright turning the game into a dunk contest! 🔥 pic.twitter.com/nj981M4mIY— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) September 27, 2025
Air mail from Sylvain Francisco lands with a Moses Wright slam! 📬🥵 pic.twitter.com/gBDaNmOW91— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) September 27, 2025
Από την άλλη, 15 πόντους είχε ο Λόμαζ και ο Γουότερμαν.
