Η Ζαλγκίρις κατάφερε να επικρατήσει με ευκολία της Πανεβέζις στο εκτός έδρας ματς με 76-88 για την 31η αγωνιστική του λιθουανικού πρωταθλήματος.

Με τη νίκη αυτή η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι κατάφερε να πάρει το 25ο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα διατηρώντας την πρώτη θέση στη βαθμολογία με ρεκόρ 29-2. Η Πανεβέζις βρίσκεται στην πέμπτη θέση με ρεκορ 16-15.

Sylvain Francisco goes all the way. 🥶 pic.twitter.com/lDSO9s38cj