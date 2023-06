Με το τέταρτο δεκάλεπτο να είναι και το πιο παραγωγικό, η Ζάλγκιρις «κλείδωσε» την Ρίτας στην έδρα της και με το 97-87 πήρε τον τίτλο του φετινού πρωταθλήματος.

Η Zalgirio Arena γέμισε, η μαγική ατμόσφαιρα στις εξέδρες διαμόρφωνε το ιδανικό τοπίο και οι παίκτες του Μακσβίτις κατάφεραν να κλείσουν με ιδανικό τρόπο τη σεζόν! Το απόγευμα του Σαββάτου (10/06) επικράτησαν 97-87 της Ρίτας, έκαναν το 3-2 στη σειρά των τελικών και... ντύθηκαν πρωταθλητές για τη φετινή χρονιά.

A message from Isaiah Taylor! 🗣 pic.twitter.com/wZqQ3JBpQV

Το εγχείρημα του Game 5 δεν ήταν εύκολο, αφού στο πρώτο δεκάλεπτο η Ζάλγκιρις έμεινε πίσω με 6-13 έχοντας αιφνιδιαστεί από το ξεκίνημα του αντιπάλου της, ωστόσο με την εμφάνιση του Τέιλορ που σημείωσε 19 πόντους στο αρχικό μέρος κατόρθωσε να μειώσει και να περάσει μπροστά για την ανάπαυλα (46-45). Η τρίτη περίοδος έφερε και πάλι τους φιλοξενούμενους σε θέση οδηγού, όμως ακόμη και αν πέρασαν στο +8 (48-56), οι γηπεδούχοι δεν είχαν πει την τελευταία τους κουβέντα. Με το πιο παραγωγικό τέταρτο δεκάλεπτο, έφτασαν στη νίκη και έφεραν τα χαμόγελα στο μέρος τους.

Ο Τέιλορ ολοκλήρωσε με 32 πόντους και 5 ριμπάουντ, ο Μπουτκεβίτσιους είχε 16 και οι Σμιτς και Μπραζντέικις από 11. Από την άλλη, για τη Ρίτας που πάλεψε μέχρι το τέλος, ο ΜακΚόλουμ σημείωσε 20 πόντους και ο Μάρκους Φόστερ 17 με 6 ασίστ και 7 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 23-24, 46-45, 70-69, 97-87

The trophy goes up! 🏆 pic.twitter.com/MgufrQN3Um