Η Γουλβς από τη Λιθουανία ολοκλήρωσε μια σπουδαία κίνηση, με την απόκτηση του Τζέφρι Τείλορ

Έναν πρώην πρωταθλητή Ευρώπης βάζει στο ρόστερ η Γουλβς. Η ομάδα από τη Λιθουανία απέκτησε τον Τζέφρι Τέιλορ σε μια σπουδαία μεταγραφή που προκάλεσε έκπληξη στο ευρωπαϊκό στερέωμα.

Ο Τέιλορ έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης από το 2015 και πλέον πριν φύγει το 2022, αλλάζει γειτονιές και εμπιστεύεται το project της Γουλβς. Τη σεζόν που πέρασε είχε 4.5 πόντους και 1.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη Liga Endesa και 3.3 πόντους με 1.2 ριμπάουντ στη EuroLeague. Στην καριέρα του έχει 4.6 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 37.3% στα τρίποντα.

Η ανακοίνωση της Γουλβς

Euroleague champion Jeffery Taylor has joined the team. A Swedish-American player signed a contract until the end of the season. 🏀 #WeAreWolves pic.twitter.com/fewSsmYzpG