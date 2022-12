Ο Τόμας Ντίμσα σκόραρε και τους 17 πόντους του στο δεύτερο ημίχρονο με την Γιόναβα και οδήγησε τη Ζάλγκιρις στην εκτός έδρας νίκη για το 10-1 στο πρωτάθλημα.

Η Ζάλγκιρις συνεχίζει να ηγείται στο λιθουανικό πρωτάθλημα με το ρεκόρ της πλέον να βρίσκεται στο 10-1, μετά και την επικράτηση στην έδρα της Γιόναβα με 75-80, η οποία... επούλωσε για λίγο τις μνήμες από την πρόσφατη ήττα στο Κάουνας από τον Παναθηναϊκό για την EuroLeague.

Το σύνολο του Μακσβίτις έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενη με 36-43 διατηρώντας το προβάδισμα στο μεγαλύτερο διάστημα του αρχικού μισού. Παρόλα αυτά, οι γηπεδούχοι -που βαθμολογικά πιέζουν την Ζάλγκιρις (είναι στο 8-3 και την τρίτη θέση)- επέστρεψαν και μπήκαν στην καθοριστική περίοδο με το υπέρ τους 58-56. Όμως, η εμφάνιση του Ντίμσα στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε ώθηση στην ομάδα του, με αποτέλεσμα να διορθωθούν τα λάθη του τρίτου δεκαλέπτου φτάνοντας στην τελική νίκη.

Ο Ντίμσα ολοκλήρωσε το ματς στους 17 πόντους (5/8 τρίποντα), τους οποίους σημείωσε στο δεύτερο μισό, ο Ουλανόβας είχε 13 πόντους με 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ και ο Σμιτς 11 με 4 ριμπάουντ, ενώ ο Κίναν Έβανς έμεινε εκτός. Από την άλλη, Μπουσκάουσκις και Σέσκους είχαν από 17 πόντους που δεν αποδείχθηκαν αρκετοί για την Γιόναβα.

Τα δεκάλεπτα: 18-23, 36-43, 58-56, 75-80

Highlights from the 10th Zalgiris win in @betsafeLKL! 🎞️ pic.twitter.com/Pkek03DPpk