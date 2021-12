Ζάλγκιρις: Ο Νίμπο έσπρωξε και «γκρέμισε» τον Κάβανο στο παρκέ επειδή ήθελε να τον συγχαρεί (vid)

Ένα μοναδικό και... σπάνιο σκηνικό έλαβε χώρα στο παιχνίδι της Ζάλγκιρις με την Γιουβέντου για το πρωτάθλημα της Λιθουανίας.

Συγκεκριμένα ο Τζος Νίμπο ήθελε να αποθεώσει τον Τάιλερ Κάβανο για ένα γκολ φάουλ, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να τον... ξαπλώσει στο παρκέ.

Αρχικά θέλησε να δώσει το χέρι του, αλλά ο συμπαίκτης του είχε γυρισμένη πλάτη με αποτέλεσμα να τον σπρώξει που «κατεδαφίστηκε» στο παρκέ!

Δείτε τι έγινε

That's one way to hype up your teammate 😂😂 pic.twitter.com/xfY88jkTZR