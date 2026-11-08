Λίγες ημέρες πριν ταξιδέψει στην Αθήνα για το παιχνίδι με το Περιστέρι, η Βαρέζε γνώρισε την εντός έδρας ήττα από την Ούντινε για το ιταλικό πρωτάθλημα με 81-84.

Την ερχόμενη Τετάρτη (11/11) η Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη θα φιλοξενηθεί στο κλειστό «Α. Παπανδρέου» από το Περιστέρι για την 4η αγωνιστική του BCL.

Λίγες ημέρες νωρίτερα ωστόσο ηττήθηκε στην έδρα της από την Ούντινε για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος Ιταλίας, με το ρεκόρ της να πέφτει στο 4-3.

Ο Ντιουκ με 24 πόντους ήταν ο καλύτερος για την Βαρέζε, αλλά όχι και... αρκετός. Αν και είχε και τις βοήθειες από τους Χάντερ Χέιλ (16π.) και Ντάβιντε Αλβίτι (12π.)

Για λογαριασμό των νικητών ήταν ασταμάτητος ο Αντρέα Καλζαβάρα, ο οποίος πέτυχε 27 πόντους με 3/5 τρίποντα.

Βαρέζε (Καστρίτης): Αλβίτι 12 (2), Ντιουκ 24 (3), Βίλα, Νίκολιτς 1, Χέιλ 16 (3), Λιμπρίτζι 9, Ρένφρο 4, Καμαγκατέ 6, Ρομπι 7 (1), Ικάνγκι 2.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 49-40, 63-67, 81-84.