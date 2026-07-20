Ο Ακίλε Πολονάρα θα βρεθεί στο επιτελείο του κόουτς Τζενάρο Ντι Κάρλο στην Αβελίνο.

Μερικά 24ωρα μετά την ανακοίνωση της απόφασης του να ασχοληθεί με την προπονητική ο Ακίλε Πολονάρα συμφώνησε με την Αβελίνο, ανοίγοντας με αυτό τον τρόπο ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ο Ιταλός πρώην καλαθοσφαιριστής συμφώνησε με την Αβελίνο και θα ξεκινήσει την προπονητική του διαδρομή ως βοηθός του προπονητή Τζενάρο Ντι Κάρλο.

Η Αβελίνο ανακοίνωσε την προσθήκη του Πολονάρα στο προπονητικό επιτελείο του Ντι Κάρλο. Αυτό σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου επαγγελματικού κεφαλαίου για τον πρώην παίκτη της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, αυτή τη φορά από την άκρη του πάγκου.

Μετά από μια καριέρα στα υψηλότερα επίπεδα του ιταλικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Ακίλε Πολονάρα θα φέρει την εμπειρία, τη νοοτροπία και τη γνώση του παιχνιδιού στην ομάδα. «Ευχαριστώ την Αβελίνο για αυτή την τεράστια ευκαιρία. Ανυπομονώ να ξεκινήσω» δήλωσε ο Ακίλε Πολονάρα.

Ο πρόεδρος της Αβελίνο Τζουζέπε Λομπάρντι μίλησε για «αμοιβαίο σεβασμό» και χαρακτήρισε την άφιξη του Πολονάρα ως την αρχή μιας νέας καριέρας που θα χτίσουν μαζί.

