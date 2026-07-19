Νάπολι: Κοντά σε συμφωνία με τον Ντάουτιν
Έτοιμη για μία κίνηση από τη EuroLeague φαίνεται πως είναι η Νάπολι. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ισραηλινού μέσου «israelhayom», ο Τζεφ Ντάουτιν μετά από μία σεζόν στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, είναι πολύ κοντά στο να γίνει κάτοικος Ιταλίας.
Ο Ντάουτιν έχει μείνει ελεύθερος από την ομάδα του Τελ Αβίβ και παρότι είχε συνδεθεί το όνομά του με την ΑΕΚ, η υπόθεση δεν προχώρησε.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, έπαιξε σε 19 παιχνίδια της EuroLeague, έχοντας μέσο όρο 8.1 πόντους, 1.1 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ ανά 17.1 λεπτά συμμετοχής.
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