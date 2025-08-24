Πολονάρα: «Πιστεύω πως θα ξαναπαίξω μπάσκετ, περιμένω τη μεταμόσχευση»

Ο Ακίλε Πολονάρα έδειξε τη θέληση του να επιστρέψει στα παρκέ. Ένας αληθινός μαχητής εντός μα πολύ παραπάνω εκτός γηπέδων.

Η Ντίναμο Σάσαρι ανακοίνωσε την επιστροφή του Ακίλε Πολόναρα, ο οποίος μετά από έξι σεζόν σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως η Μπασκόνια, η Φενέρμπαχτσε, η Εφές, η Ζαλγκίρις Κάουνας και η Βίρτους Μπολόνια επιστρέφει στη Σαρδηνία.

Η επιστροφή του Πολόναρα δείχνει για άλλη μια φορά τη δύναμη της ψυχής αυτού του παίκτη, αφού η υγεία του δοκιμάζεται δυστυχώς για ακόμα μία φορά, καθώς παλεύει με τη λευχαιμία. Ο Ιταλός μίλησε στη Messaggero και στάθηκε στην υγεία του, τα συναισθήματα του, αλλά και την πρόταση που του έκανε η Βίρτους και αρνήθηκε.

«Είμαι πολύ καλά. Μόλις ολοκλήρωσα τον δεύτερο κύκλο χημειοθεραπείας και τώρα υποβάλλομαι σε κάποιες εξετάσεις προτού επιστρέψω στην Μπολόνια για να περιμένω τη μεταμόσχευση. Πρέπει να περιμένουμε να βρεθεί ο πιο συμβατός δότης μυελού των οστών, μια διαδικασία που όπως μου είπαν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Αν όλα πάνε καλά, θα είμαι έτοιμος για επέμβαση μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου», ανέφερε αρχικά.

Συνέχισε λέγοντας: «Όταν μου είπαν πως έχω λευχαιμία, ένιωσα μπερδεμένος γιατί και ο γιατρός δεν ήξερε πώς να μου το πει, προσπαθούσε να βρει τις κατάλληλες λέξεις. Όσο περνούσαν οι μέρες όμως τα πράγματα γίνονταν καλύτερα. Ο πρώτος γύρος χημειοθεραπείας πήγε πολύ καλά, οι γιατροί έλεγαν πως ξεπέρασε τις προσδοκίες τους. Κι ο δεύτερος γύρος ήταν αρκετά έντονος, αλλά με εξαιρετικά αποτελέσματα».

Για την πρόταση της Βίρτους για σκάουτ και την επιλογή του να πάει στη Σάσαρι: «Η Βίρτους μού πρόσφερε δουλειά ως σκάουτ, η οποία όμως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το γήπεδο. Με ρώτησαν αν ήμουν πρόθυμος για αυτή τη συνεργασία, αλλά θεωρώ ότι είμαι ακόμα παίκτης και αποφάσισα να πάω στη Σάσαρι. Μου είπαν ότι θα περιμένουν όσο χρειαστεί για να είμαι έτοιμος. Πιστεύω πως θα ξαναπαίξω μπάσκετ. Δεν ξέρω πότε ή αν θα γίνει, αλλά θέλω να κρατήσω ανοιχτή αυτή την ... πόρτα».