Ο Μάρκο Σπίσου θα στηρίξει τον Ακίλε Πολονάρα, φορώντας τη φανέλα με το νούμερο 33 στο EuroBasket 2025.

Η εθνική Ιταλίας συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει του EuroBasket 2025, κάτι το οποίο όμως δεν έχει σταματήσει τους παίκτες από το να σκέφτονται τον Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος δίνει τη δική του μάχη ζωής με τη λευχαιμία.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι πριν από μερικές μέρες, σε ένα φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Αργεντινοί, οι Ιταλοί πριν από το ματς φορούσαν φανέλες όπου είχαν πάνω τους γραμμένο το «Ακίλε».

Όπως έγινε γνωστό, ο Μάρκο Σπίσου, στο επερχόμενο EuroBasket θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 33, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει τη συμπαράστασή του στον συμπαίκτη του, αφήνοντας στην άκρη το 0 όπου φορούσε στο παρελθόν ο ίδιος και παίρνοντας αυτό που είχε ο Πολονάρα.