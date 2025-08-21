EuroBasket 2025, Ιταλία: Θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 33 για τον Πολονάρα ο Σπίσου
Η εθνική Ιταλίας συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει του EuroBasket 2025, κάτι το οποίο όμως δεν έχει σταματήσει τους παίκτες από το να σκέφτονται τον Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος δίνει τη δική του μάχη ζωής με τη λευχαιμία.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι πριν από μερικές μέρες, σε ένα φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Αργεντινοί, οι Ιταλοί πριν από το ματς φορούσαν φανέλες όπου είχαν πάνω τους γραμμένο το «Ακίλε».
Όπως έγινε γνωστό, ο Μάρκο Σπίσου, στο επερχόμενο EuroBasket θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 33, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει τη συμπαράστασή του στον συμπαίκτη του, αφήνοντας στην άκρη το 0 όπου φορούσε στο παρελθόν ο ίδιος και παίρνοντας αυτό που είχε ο Πολονάρα.
Together 🥹❤️— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 21, 2025
Marco Spissu will wear Achille Polonara’s #33, as he continues to battle myeloid leukemia.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/0JX8n3YsKJ
