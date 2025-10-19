Η Αρμάνι Μιλάνο έκανε την ανατροπή και πήρε μία δύσκολη νίκη επί της Ντιναμό Σάσαρι με 76-72. Η Ρέτζιο Εμίλια του Πρίφτη επικράτησε της Βαρέζε του Καστρίτη με 103-79.

Στην τρίτη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, η Ντιναμό Σάσαρι υποδέχθηκε την Αρμάνι Μιλάνο, σε ένα ματς όπου η ομάδα της Euroleague επικράτησε δύσκολα με 76-72.

Στο πρώτο ημίχρονο το «πάνω χέρι» το είχαν οι γηπεδούχοι, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα με 42-34. Στη συνέχεια το σύνολο του Ετόρε Μεσίνα ανέβασε ρυθμούς και μπόρεσε να ανατρέψει το σκορ, φτάνοντας τελικά στη νίκη.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε ο Ντέβιν Μπούκερ που έφτασε τους 19 πόντους, στους 14 ακολούθησε ο Αρμόνι Μπρουκς ενώ με 12 τελείωσε ο Τζιαμπάολο Ρίτισι. Από την άλλη πλευρά, ξεχώρισε ο Ντεζούρ Μπουιέ με 16 πόντους.

Πλέον, η Αρμάνι ετοιμάζεται για την έκτη αγωνιστική της Euroleague όπου θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (23/10, 21:30) εντός έδρας τη Βαλένθια.

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 42-34, 55-53, 72-76

Στα υπόλοιπα παιχνίδια του ιταλικού πρωταθλήματος, ο Ναζ Μήτρου - Λονγκ έχοντας βοηθήσει με 13 πόντους σε 30 λεπτά, πανηγύρισε την εκτός έδρας νίκη της Νάπολι επί της Τρεβίζο με 86-79. Στο... ελληνικό ντέρμπι ανάμεσα στη Ρέτζιο Εμίλια του Δημήτρη Πρίφτη και της Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη, νικήτρια αναδείχθηκε η Ρέτζιο που επιβλήθηκε με το ευρύ 103-79.