Αρμάνι: Δύσκολη νίκη επί της Ντιναμό Σάσαρι, πήρε το... ελληνικό ντέρμπι ο Πρίφτης

Σπύρος Μαρκεζίνης
Η Αρμάνι Μιλάνο

Η Αρμάνι Μιλάνο έκανε την ανατροπή και πήρε μία δύσκολη νίκη επί της Ντιναμό Σάσαρι με 76-72. Η Ρέτζιο Εμίλια του Πρίφτη επικράτησε της Βαρέζε του Καστρίτη με 103-79.

Στην τρίτη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, η Ντιναμό Σάσαρι υποδέχθηκε την Αρμάνι Μιλάνο, σε ένα ματς όπου η ομάδα της Euroleague επικράτησε δύσκολα με 76-72.

Στο πρώτο ημίχρονο το «πάνω χέρι» το είχαν οι γηπεδούχοι, οι οποίοι πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα με 42-34. Στη συνέχεια το σύνολο του Ετόρε Μεσίνα ανέβασε ρυθμούς και μπόρεσε να ανατρέψει το σκορ, φτάνοντας τελικά στη νίκη.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε ο Ντέβιν Μπούκερ που έφτασε τους 19 πόντους, στους 14 ακολούθησε ο Αρμόνι Μπρουκς ενώ με 12 τελείωσε ο Τζιαμπάολο Ρίτισι. Από την άλλη πλευρά, ξεχώρισε ο Ντεζούρ Μπουιέ με 16 πόντους.

Πλέον, η Αρμάνι ετοιμάζεται για την έκτη αγωνιστική της Euroleague όπου θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (23/10, 21:30) εντός έδρας τη Βαλένθια.

 

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 42-34, 55-53, 72-76

Στα υπόλοιπα παιχνίδια του ιταλικού πρωταθλήματος, ο Ναζ Μήτρου - Λονγκ έχοντας βοηθήσει με 13 πόντους σε 30 λεπτά, πανηγύρισε την εκτός έδρας νίκη της Νάπολι επί της Τρεβίζο με 86-79. Στο... ελληνικό ντέρμπι ανάμεσα στη Ρέτζιο Εμίλια του Δημήτρη Πρίφτη και της Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτη, νικήτρια αναδείχθηκε η Ρέτζιο που επιβλήθηκε με το ευρύ 103-79.

EA7 Emporio Armani MilanoFG2PT FG3PT FGFTREB
Allenatore: Messina EttoreMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Niccolò Mannion2121/520.0%1/425%0/10%0/00%02210300-55
3Quinn Ellis2494/757.1%3/475%1/333.3%0/00%03322210106
6Devin Booker28194/944.4%3/742.9%1/250%7/887.5%02237220228
7Stefano Tonut700/00%0/00%0/00%0/00%01100000-21
10Leandro Bolmaro2442/633.3%2/366.7%0/30%0/00%0331221033
12Armoni Brooks15145/955.6%4/580%1/425%3/475%12312220-511
17Giampaolo Ricci26123/1030%2/366.7%1/714.3%5/683.3%3580310096
21Diego Flaccadori1020/00%0/00%0/00%2/2100%0110211052
23Marko Guduric2272/540%1/250%1/333.3%2/2100%21302200117
25Ousmane Diop1351/250%0/10%1/1100%2/2100%02221010-78
35Leonardo Totè000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
42Bryant Dunston1020/00%0/00%0/00%2/2100%12312100-46
Team/Coaches0440
TOTAL2007623/5839.7%16/2955.2%7/2924.1%23/2688.5%728351523158185

@Photo credits: @OlimpiaMI1936
     

