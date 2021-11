Νάπολι: Χειρουργείο για τον Φρανκ Έλεγκαρ μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό

Ο παίκτης της Νάπολι θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου μετά τον τραυματισμό του κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης.

Ο Φρανκ Έλεγκαρ πρόκειται να παραμείνει εκτός δράσης για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τον σοκαριστικό του τραυματισμό κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης για την αναμέτρηση του πρωταθλήματος με την Τορτόνα. Στην προσπάθειά του να καρφώσει, το πόδι του κόλλησε στο έδαφος και από την πρώτη στιγμή έδειξε να πονάει αρκετά.

Μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο σέντερ της ιταλικής ομάδας, διαπιστώθηκε πως έχει σκιστεί τένοντας στο γόνατό του και θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Η περίοδος αποθεραπείας του και το πότε θα τεθεί και πάλι στη διάθεση της ομάδας του, είναι ακόμη άγνωστα.

Frank Elegar tore patellar tendon and will undergo surgery.

The big man will miss several months of action https://t.co/iokWmKdlNu