Ιταλία: Απίστευτη πτώση του Έλεγκαρ που τραυματίστηκε στην προθέρμανση (vid)

Ένα τυπικό ζέσταμα πριν από το ματς της Νάπολι με την Ντερτόνα για τη Serie A εξελίχθηκε σε... εφιάλτη για τον Φρανκ Έλεγκαρ που είχε μια πολύ άσχημη πτώση στο παρκέ και τέθηκε αυτομάτως νοκ-άουτ.

Ο άλλοτε παίκτης του Αμαρουσίου (2011-12) αλλά και της Αρμάνι Μιλάνο (2015), κατά την διάρκεια της καθιερωμένης προθέρμανσης, λίγα λεπτά πριν το τζάμπολ του Νάπολι-Ντερτόνα, έπεσε με άσχημο τρόπο στο πάτωμα και τραυματίστηκε. Άγνωστη μέχρι στιγμής η σοβαρότητα του προβλήματος του, τη στιγμή που δεν κατάφερε να ενισχύσει την ομάδα του στο ματς.

Η Νάπολι νίκησε με 78-76 την Ντερτόνα, αλλά υπάρχει έντονη ανησυχία για την κατάσταση του 35χρονου σέντερ που στάθηκε πραγματικά άτυχος, σε μια ανύποπτη στιγμή.

Δείτε τη στιγμή του τραυματισμού του Έλεγκαρ:

Wish Frank Elegar a speed recovery and hope his injury is not serious pic.twitter.com/8pNazIRIZM