Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 85-80: Η ομάδα του Ιτούδη πήρε το... θρίλερ
Το ντέρμπι του πρωταθλήματος Ισραήλ τελείωσε με νικήτρια την Χάποελ Τελ Αβίβ. Η ομάδα του Ιτούδη έδειξε χαρακτήρα στο τέλος και επικράτησε με της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Στο 5-0 πήγαν οι νικητές, ενώ στο 5-1 έπεσαν οι ηττημένοι.
O Mπλέικνι με μεγάλο τρίποντο έκανε το 83-80, ενώ ο Μότλεϊ κάρφωσε για το 85-80 κλειδώνοντας τη νίκη. Για το σύνολο του Ιτούδη o Mότλεϊ είχε 20 πόντους, ο Μπλέικνι πρόσθεσε 19 και ο Μπράιαντ πρόσθεσε 16 πόντους. Για την ομάδα του Κάτας ο Σόρκιν έκανε ματσάρα με 26 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετό.
Πλέον οι δύο ομάδες έχουν μπροστά τους τα ματς της Euroleague. Στις 20 Νοέμβρη η Χάποελ δοκιμάζεται στην έδρα της Αρμάνι στο Μιλάνο, ενώ μια μέρα μετά η Μακάμπι παίζει με την Βίρτους στη Μπολόνια.
Πάντως όπως ανέφερε ο Ιταλικός Τύπος και πιο συγκεκριμένα η «La Repubblica» στη Μπολόνια, η Αστυνομία της πόλης ζήτησε την αναβολή του αγώνα Βίρτους-Μακάμπι λόγω φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων εκείνη την ημέρα.
Τα δεκάλεπτα: 23-24, 41-49, 61-62, 85-80
