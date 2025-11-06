Μακάμπι Νετάνια, Λυκογιάννης: Μίλησε στο Gazzetta για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του
Το τηλέφωνο του Άρη Λυκογιάννη δεν χτύπησε από κάποια ελληνική ομάδα που αναζητούσε προπονητή το τελευταίο διάστημα, αλλά δέχθηκε κλήση από το Ισραήλ, από την Μακάμπι Νετάνια και είπε το «ναι» χωρίς δεύτερη σκέψη.
Ο έμπειρος τεχνικός που μελέτησε ήδη στο βίντεο το τελευταίο παιχνίδι της νέας του ομάδας στην ήττα της από την Χάποελ Γκαλίλ Ελιόν για να έχει μια πρώτη εικόνα ετοιμάζει τις αποσκευές του και την Κυριακή (9/11) θα ταξιδέψει για το Ισραήλ. Μια ημέρα νωρίτερα (Σάββατο 8/11) ωστόσο η Μακάμπι Νετάνια (έχει 1 νίκη και 3 ήττες) θα αντιμετωπίσει την Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Ο στόχος για την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη είναι η παραμονή στην κατηγορία, καθώς έχει αναλάβει νέος ιδιοκτήτης που έχει μεγάλες προσδοκίες.
«Ο στόχος είναι ξεκάθαρος και αφορά την παραμονή στην κατηγορία» εξηγεί μιλώντας στο Gazzetta ο Έλληνας τεχνικός και συμπληρώνει: «Είναι μια καινούργια πρόκληση για μένα σε μια άλλη αγορά. Πρόκειται για ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα, όπου συμμετέχουν δυο ομάδες της Euroleague, αλλά και του EuroCup και ο άμεσος στόχος είναι να βελτιώσουμε τη θέση μας στην κατηγορία».
Πρόκειται για την τρίτη φορά που επιλέγει να ξενιτευτεί ο Λυκογιάννης, μετά την Σουηδία και την Πολωνία. Το γεγονός ότι δεν προτιμήθηκε έναντι άλλων συναδέλφων του από ομάδες της Stoiximan GBL δεν τον απασχολεί καθόλου.
«Ούτε πικρία υπάρχει, ούτε απάντηση σε κανέναν είναι το γεγονός ότι δεν πήρα κάποια δουλειά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι επιλογές είναι προσωπικές του καθενός. Εμένα, προσωπική επιλογή μου είναι να συνεχίσω στο εξωτερικό και είμαι ικανοποιημένος που το καταφέρνω» εξηγεί.
Όσο για τα στοιχεία που θέλει να διορθώσει στο παιχνίδι της Μακάμπι Νετάνια με βάση τα όσα έχει δει από τα παιχνίδια που παρακολούθησε, επισήμανε: «Θέλω να βελτιώσουμε την αμυντική λειτουργία μας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και στη συνέχεια να μπει περισσότερη υπομονή και λεπτομέρεια στην επίθεση μας».
