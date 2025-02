Η Μακάμπι Τε Αβίβ κατέκτησε το Κύπελλο Ισραήλ για 46η φορά στην ιστορία της, επικρατώντας εύκολα στον τελικό επί της Χάποελ Ιερουσαλήμ με 87-72.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε στον τελικό του Κυπέλλου Ισραήλ κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ με σκορ 87-72 και στέφθηκε Κυπελλούχος της χώρας της για 46η φορά στην ιστορία της.

