H Μπνέι Χερτζελίγια πέτυχε δεύτερη νίκη κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ (96-74) και κατάφερε να την σοκάρει αφήνοντάς την εκτός τελικούς του ισραηλινού πρωταθλήματος.

Το βασικό φαβορί του τίτλου για το Ισραήλ βρίσκεται πλέον εκτός τελικών. Και όλα αυτά χάρη στην προσπάθεια της Μπνέι που κατάφερε να αποκλείσει την Μακάμπι αφήνοντάς την στα ημιτελικά (τελευταία φορά εκτός τελικών ήταν το 2008) και περνώντας στην τελική φάση.

Επικράτησε στην έδρα της «ομάδας του λαού», έκανε το 2-1 στην best of three με το άνετο 96-74 και περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Χαποέλ Χολόν- Χαποέλ Τελ Αβίβ.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού και «έσπασαν» την έδρα της Μακάμπι για το επόμενο βήμα.

Η Μπνέι είχε τον Τσινάνου Ονουάκου στους 25 πόντους με 15 ριμπάουντ, την ώρα που ακολούθησαν Κεμπ (16π.) και Μπαμπ (15π.) γνώριμοι στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά τους από Καβάλα και Προμηθέα αντίστοιχα.

Για την Μακάμπι που δεν κατάφερε να σώσει την παρτίδα του τελικού, ο Σκότι Ουίλμπεκιν ήταν ο πρώτος σκόρερ με 22 πόντους και 14 σκόραρε ο Κίναν Έβανς.

ΤΑ ΔΕΚΆΛΕΠΤΑ: 18-26, 39-48, 55-72, 74-96.