Ο Τρεντ Φόρεστ είχε τον τελευταίο λόγο στη Fernando Buesa Arena, εκεί όπου η Μπασκόνια επικράτησε της Γκραν Κανάρια με 88-86 για την 26η αγωνιστική της ισπανικής λίγκας.

Η Μπασκόνια ζορίστηκε απέναντι στην Γκραν Κανάρια, όμως επικράτησε με 88-86, για την 26η αγωνιστική της ισπανικής λίγκας και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 19-7, φιγουράροντας στην πέμπτη θέση της κατάταξης.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 12’’ πριν το φινάλε, όταν ο Κάσιους Ρόμπερτσον ευστόχησε σε τρίποντο για το 85-86. Ωστόσο, ο Τρεντ Φόρεστ σκόραρε στα 7’’ και κέρδισε φάουλ από τον Μέτου, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα από τη γραμμή των βολών, αφού ο Γουόνγκ δεν κατάφερε να στείλει το ματς στην παράταση.

Για τους γηπεδούχους, ο Κόμπι Σίμονς σημείωσε 21 πόντους με 2/4 τρίποντα, μάζεψε τέσσερα ριμπάουντ και μοίρασε τρεις ασίστ, ο Λουβαβού-Καμπαρό είχε 14 πόντους, έξι ριμπάουντ και δύο ασίστ, ενώ ο Φόρεστ τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και δύο ασίστ.

Οι Βάσκοι ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στη φετινή EuroLeague στο Βελιγράδι, απέναντι στην Παρτίζαν (16/4, 21:30).

Τα δεκάλεπτα: 10-20, 33-40, 63-64, 88-86.