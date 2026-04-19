Η Βαλένθια έκανε μεγάλο διπλό στην έδρα της Τζιρόνα με 84-81 χάρη σε τρίποντο του Ρίβερς πριν παίξει στα playoffs της Εuroleague.

Θρίλερ ήταν το ματς της Βαλένθια κόντρα στη Τζιρόνα. Η ομάδα του Μαρτίνεθ δυσκολεύτηκε πολύ αλλα βρήκε τρόπο να αποδράσει με 84-81 χάρη στο μεγάλο τρίποντο του Ρίβερς στα 15 δευτερόλεπτα για το τέλος.

Ματσάρα ο Κοστέλο με 20 πόντους, ενώ 12 μέτρησε ο Τέιλορ για να έρθει ο Ρίβερς και να χαρίσει νίκη στις νυχτερίδες. Από την άλλη δεν έφτασαν οι 17 πόντους του Μπούσκετς.

Η Βαλένθια έχει τερματίσει στην 2η θέση στη regular season στη Euroleague και περιμένει να μάθει τον αντίπαλο της που θα προκύψει από το play in και τη μάχη του Παναθηναϊκού με την Μονακό στο Telekom Center Athens. Ο νικητής του ματς θα κοντραριστεί με την Βαλένθια.

Kαι στο ισπανικό πρωτάθλημα τα πηγαίνει περίφημα όντας στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 21 νίκες και 6 ήττες. Μια ομάδα που παίζει εντυπωσιακό μπάσκετ, από τα κορυφαία fun to watch σύνολα στην Ευρώπη.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 40-45, 59-66, 81-84