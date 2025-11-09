Μπανταλόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 75-80: Έκανε τα εύκολα δύσκολα
Με το μυαλό στη διπλή αγωνιστική της Euroleague η Ρεάλ Μαδρίτης επιβλήθηκε (80-75) εκτός έδρας της Μπανταλόνα για την 6η αγωνιστική της Liga Endesa και έχει απολογισμό 5-1.
Ο Σέρτζιο Σκαριόλο επέλεξε να αφήσει εκτός 12αδας τους Μάριο Χεζόνια και Τσούμα Οκέκε, για να τους έχει «φρέσκους» στις «μάχες» με Βαλένθια (11/11, εκτός έδρας) και Παναθηναϊκό AKTOR (13/11, εντός).
Η Μπανταλόνα είχε τον έλεγχο στο πρώτο 10λεπτο (17-16) μ’ ένα ισχνό προβάδισμα και η «βασίλισσα» πέρασε μπροστά (35-37 στο 20’) στο τέλος του πρώτου μέρους. Το επιμέρους σκορ 20-26 στο τρίτο 10λεπτο έδωσε στην ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο έναν αέρα 8 πόντων (55-63 στο 30’) που αποδείχθηκε αρκετή για να φτάσει στη νίκη.
Ο Άλεξ Λεν τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους, ο Τέο Μαλεντόν είχε 11 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και ο Τρέι Λάιλς 8 πόντοι και 9 ριμπάουντ.
Από την Μπανταλόνα, ο Ρίκι Ρούμπιο ήταν ο πρώτος σκόρερ με 18 πόντους (είχε 3/11 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), ενώ τον ακολούθησε σε απόδοση ο Άντε Τόμιτς με 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 17-16, 35-37, 55-63, 75-80.
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ (Μίρετ): Ντρελ, Κραγκ 2, Ρούμπιο 18 (1/3 τριπ., 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χάκασον 3 (1/3 τρίποντα), Βίβες 6 (2/3 τριπ.), Ντέκερ 4, Ρούζιτς 3, Χαντ 10 (1/6 τρίποντα), Μπιργκάντερ 9, Τόμιτς 9 (4 ριμπάουντ), Χάνγκα 4.
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σκαριόλο): Λάιλς 8 (9 ριμπάουντ), Κράμερ 8 (1 τριπ.), Αμπάλδε 2, Καμπάσο 9 (1/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πρόσιντα 2, Μάλεντον 11 (2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ντεκ 7 (1 τριπ.), Γκαρούμπα 2 (5 ριμπάουντ), Ταβάρες 4 (4 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Γιουλ 5 (1 τριπ.), Λεν 12.
