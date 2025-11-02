Μπαρτσελόνα - Μούρθια 78-81: Ήττα και τώρα... Clasico
Στην πέμπτη αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, η Μπαρτσελόνα υποδέχθηκε τη Μούρθια, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν ένα μεγάλο «διπλό», έχοντας επικρατήσει με 81-78.
Η Μούρθια είχε δείξει από νωρίς τα δόντια της, έχοντας κλείσει στο πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 31-16, ενώ πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας το προβάδισμα με 56-42. Στο δεύτερο μισό, η Μπαρτσελόνα φάνηκε να βρίσκει τα βήματά της ενώ στα τελευταία λεπτά έφτασε σε απόσταση απειλής, με τους φιλοξενούμενους ωστόσο να φτάνουν στη νίκη.
Πρώτος σκόρερ από τους νικητές αναδείχθηκε ο Ντεβόντε Κάκοκ με 20 πόντους ενώ στους 19 ακολούθησε ο Φόρεστ. Από τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Τορνίκε Σενγκέλια που έφτασε τους 21 πόντους, 11 είχε ο Ντάριο Μπριθουέλα, 10 ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ και 10 ο Κέβιν Πάντερ.
Πλέον η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, στην ένατη αγωνιστική της Euroleague (7/11, 21:30).
Τα δεκάλεπτα: 16-34, 42-56, 61-73, 78-81
Η 5η αγωνιστική
Σάββατο 1/11
- Μανρέσα - Μπιλμπάο 79-77
- Μάλαγα - Τζιρόνα 95-71
- Γκραν Κανάρια - Ανδόρα 102-85
- Μπρεογκάν - Γρανάδα 95-74
Κυριακή 2/11
- Μπανταλόνα - Γέιδα 82-68
- Σαραγόσα - Ρεάλ Μαδρίτης 83-95
- Μπαρτσελόνα - Μούρθια 78-81
- Βαλένθια - Μπούργκος 19:00
- Μπασκόνια - Τενερίφη 20:00
Η βαθμολογία
- Τενερίφη 4-0
- Βαλένθια 4-0
- Μπανταλόνα 4-1
- Μούρθια 4-1
- Ρεάλ Μαδρίτης 4-1
- Μάλαγα 3-2
- Γέιδα 3-2
- Μπασκόνια 2-2
- Σαραγόσα 2-3
- Μπαρτσελόνα 2-3
- Γκραν Κανάρια 2-3
- Μανρέσα 2-3
- Μπρέογκαν 2-3
- Μπιλμπάο 2-3
- Μπούργος 1-3
- Τζιρόνα 1-4
- Ανδόρα 1-4
- Γρανάδα 0-5
