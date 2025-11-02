Η Μπαρτσελόνα πλήρωσε το άσχημο πρώτο ημίχρονο και ηττήθηκε από τη Μούρθια με 81-78, πριν από το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στην πέμπτη αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, η Μπαρτσελόνα υποδέχθηκε τη Μούρθια, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν ένα μεγάλο «διπλό», έχοντας επικρατήσει με 81-78.

Η Μούρθια είχε δείξει από νωρίς τα δόντια της, έχοντας κλείσει στο πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 31-16, ενώ πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας το προβάδισμα με 56-42. Στο δεύτερο μισό, η Μπαρτσελόνα φάνηκε να βρίσκει τα βήματά της ενώ στα τελευταία λεπτά έφτασε σε απόσταση απειλής, με τους φιλοξενούμενους ωστόσο να φτάνουν στη νίκη.

Πρώτος σκόρερ από τους νικητές αναδείχθηκε ο Ντεβόντε Κάκοκ με 20 πόντους ενώ στους 19 ακολούθησε ο Φόρεστ. Από τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Τορνίκε Σενγκέλια που έφτασε τους 21 πόντους, 11 είχε ο Ντάριο Μπριθουέλα, 10 ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ και 10 ο Κέβιν Πάντερ.

Πλέον η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, στην ένατη αγωνιστική της Euroleague (7/11, 21:30).

Τα δεκάλεπτα: 16-34, 42-56, 61-73, 78-81

Η 5η αγωνιστική

Σάββατο 1/11

Μανρέσα - Μπιλμπάο 79-77

Μάλαγα - Τζιρόνα 95-71

Γκραν Κανάρια - Ανδόρα 102-85

Μπρεογκάν - Γρανάδα 95-74

Κυριακή 2/11

Μπανταλόνα - Γέιδα 82-68

Σαραγόσα - Ρεάλ Μαδρίτης 83-95

Μπαρτσελόνα - Μούρθια 78-81

Βαλένθια - Μπούργκος 19:00

Μπασκόνια - Τενερίφη 20:00

