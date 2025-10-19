Μάλαγα - Μπαρτσελόνα 77-83: Άνοιξε λογαριασμό στην ACB με τεράστιο «διπλό» κόντρα στην Ουνικάχα
Μετά την ήττα στο Ντουμπάι για την 5η αγωνιστική της Euroleague, η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στις νίκες «ανοίγοντας» λογαριασμό στο ισπανικό πρωτάθλημα.
Αν και ξεκίνησε με 0/2 στην Liga Endesa έχοντας χάσει από Βαλένθια και Γέιδα, πήρε το ντέρμπι με την Ουνικάχα κερδίζοντας μέσα στην έδρα της Μάλαγα.
Ο Τόκο Σενγκέλια ήταν ο καλύτερος του αγώνα έχοντας 18 πόντους με 5/6 δίποντα και 8/8 βολές, ενώ πολύ καλή ήταν και η απόδοση του Κέβιν Πάντερ, ο οποίος πρόσθεσε άλλους 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. «Διψήφιοι» για τους «μπλαουγκράνα» ήταν επίσης οι Χουάνι Μάρκος και Γουίλ Κλάιμπερν προσθέτοντας από 11 πόντους ο καθένας.
Για την Ουνικάχα Μάλαγα η οποία γνώρισε την πρώτη της ήττα μετά το αρχικό 2/2, οι Κράβις, Πέρι και Τζέντοβιτς σημείωσαν από 11 πόντους ο καθένας.
Τα δεκάλεπτα: 18-22, 34-39, 57-62, 77-83.
Η βαθμολογία
Τενερίφη 3-0
Βαλένθια 3-0
Μπανταλόνα 3-0
Μούρθια 2-1
Μάλαγα 2-1
Ρεάλ Μαδρίτης 2-1
Λείδα 2-1
Μπασκόνια 2-1
Σαραγόσα 1-2
Σαν Πάμπλο Μπούργκος 1-2
Μανρέσα 1-2
Γκραν Κανάρια 1-2
Μπρέογκαν 1-2
Μπιλμπάο 1-2
Ανδόρας 1-2
Μπαρτσελόνα 1-2
Γρανάδα 0-3
Τζιρόνα 0-3
