Την πρώτη της νίκη στην ACB πανηγύρισε η Μπαρτσελόνα καθώς επικράτησε της Ουνικάχα μέσα στη Μάλαγα με 83-77.

Μετά την ήττα στο Ντουμπάι για την 5η αγωνιστική της Euroleague, η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στις νίκες «ανοίγοντας» λογαριασμό στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Αν και ξεκίνησε με 0/2 στην Liga Endesa έχοντας χάσει από Βαλένθια και Γέιδα, πήρε το ντέρμπι με την Ουνικάχα κερδίζοντας μέσα στην έδρα της Μάλαγα.

Ο Τόκο Σενγκέλια ήταν ο καλύτερος του αγώνα έχοντας 18 πόντους με 5/6 δίποντα και 8/8 βολές, ενώ πολύ καλή ήταν και η απόδοση του Κέβιν Πάντερ, ο οποίος πρόσθεσε άλλους 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. «Διψήφιοι» για τους «μπλαουγκράνα» ήταν επίσης οι Χουάνι Μάρκος και Γουίλ Κλάιμπερν προσθέτοντας από 11 πόντους ο καθένας.

Για την Ουνικάχα Μάλαγα η οποία γνώρισε την πρώτη της ήττα μετά το αρχικό 2/2, οι Κράβις, Πέρι και Τζέντοβιτς σημείωσαν από 11 πόντους ο καθένας.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 34-39, 57-62, 77-83.

Η βαθμολογία