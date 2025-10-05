Ρεάλ Μαδρίτης - Γκραν Κανάρια 81-71: Με φόρα μετά τον Ολυμπιακό

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο Γιουλ για τη Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέταξε τη Γκραν Κανάρια με 81-71, στην πρεμιέρα του ισπανικού πρωταθλήματος.

Στην πρώτη αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχτηκε τη Γκραν Κανάρια και έχοντας διατηρήσει την ορμή της από τη νίκη επί του Ολυμπιακού λίγες ημέρες νωρίτερα, η «βασίλισσα» επικράτησε με 81-71.

Μπορεί στο τέλος του πρώτο δεκαλέπτου οι φιλοξενούμενοι να ήταν μόλις στο -4 (22-18), ωστόσο στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό και τελείωσαν το πρώτο ημίχρονο με το σκορ 44-33.

Στη συνέχεια η Ρεάλ συνέχισε να έχει το «πάνω χέρι». Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου ήταν στο 71-56 ενώ στο τέλος της αναμέτρησης πανηγύρισε τη νίκη με 81-71. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα της Μαδρίτης αναδείχθηκε ο Μάριο Χεζόνια με 13 πόντους, στους 10 ακολούθησε ο Γιουλ με τον Κράμερ και τον Λάιλς. Πλέον το σύνολο του Σκαριόλο ετοιμάζεται για της Πέμπτης (9/10) για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague με αντίπαλο τη Βιλερμπάν.

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 44-33, 71-56, 81-71

 

Real MadridFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0T. Lyles22:49101/425%2/450%2/2100%0/00%04410021411
1D. Kramer18:23102/367%2/540%0/00%0/00%314020018
6A. Abalde17:0150/30%1/250%2/2100%0/00%0332210152
7F. Campazzo24:2761/250%1/333%1/250%0/00%0339410139
8C. Okeke20:5560/10%2/540%0/00%0/00%1011002084
11M. Hezonja22:59132/540%3/475%0/00%0/00%03320001514
13I. Almansa11:3063/475%0/00%0/00%0/00%02211000-35
20B. Fernando05:4210/00%0/00%1/250%0/00%0111110040
22W. Tavares22:4863/475%0/00%0/00%0/00%23510200915
23S. Llull20:31101/1100%2/450%2/2100%0/00%011311001112
24A. Feliz11:4972/450%1/250%0/20%0/00%0001000055
33G. Grinvalds01:0610/00%0/10%1/250%0/00%00000000-20
Team/Coaches00/00%0/00%0/00%0/00%213000003
TOTAL8115/3148%14/3047%9/1464%8223022116425088

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο (4/10)

  • Μάλαγα - Μπιλμπάο 86-68
  • Μπούργος - Τζιρόνα 97-79
  • Τενερίφη - Μανρέσα 104-93
  • Γέιδα - Μπρεογκάν 87-68

Κυριακή (5/10)

  • Γρανάδα - Μπανταλόνα 75-87
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Γκραν Κανάρια 81-71
  • Σαραγόσα - Μπασκόνια 18:00
  • Μούρθια - Ανδόρα 19:00
  • Βαλένθια - Μπαρτσελόνα 20:00

Η βαθμολογία

  1. Γέιδα -1-0
  2. Μπούργος 1-0
  3. Μάλαγα 1-0
  4. Μπανταλόνα 1-0
  5. Τενερίφη 1-0
  6. Ρεάλ Μαδρίτης 1-0
  7. Μπασκόνια 0-0
  8. Ανδόρα 0-0
  9. Μπαρτσελόνα 0-0
  10. Σαραγόσα 0-0
  11. Βαλένθια 0-0
  12. Μούρθια 0-0
  13. Γκραν Κανάρια 0-1
  14. Μανρέσα 0-1
  15. Γρανάδα 0-1
  16. Τζιρόνα 0-1
  17. Μπιλμπάο 0-1
  18. Μπρεογκάν 0-1
@Photo credits: realmadrid.com
     

