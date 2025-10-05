Ρεάλ Μαδρίτης - Γκραν Κανάρια 81-71: Με φόρα μετά τον Ολυμπιακό
Στην πρώτη αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχτηκε τη Γκραν Κανάρια και έχοντας διατηρήσει την ορμή της από τη νίκη επί του Ολυμπιακού λίγες ημέρες νωρίτερα, η «βασίλισσα» επικράτησε με 81-71.
Μπορεί στο τέλος του πρώτο δεκαλέπτου οι φιλοξενούμενοι να ήταν μόλις στο -4 (22-18), ωστόσο στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό και τελείωσαν το πρώτο ημίχρονο με το σκορ 44-33.
Στη συνέχεια η Ρεάλ συνέχισε να έχει το «πάνω χέρι». Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου ήταν στο 71-56 ενώ στο τέλος της αναμέτρησης πανηγύρισε τη νίκη με 81-71. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα της Μαδρίτης αναδείχθηκε ο Μάριο Χεζόνια με 13 πόντους, στους 10 ακολούθησε ο Γιουλ με τον Κράμερ και τον Λάιλς. Πλέον το σύνολο του Σκαριόλο ετοιμάζεται για της Πέμπτης (9/10) για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague με αντίπαλο τη Βιλερμπάν.
Τα δεκάλεπτα: 22-18, 44-33, 71-56, 81-71
|Real Madrid
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|T. Lyles
|22:49
|10
|1/4
|25%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|1
|0
|0
|2
|1
|4
|11
|1
|D. Kramer
|18:23
|10
|2/3
|67%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|1
|4
|0
|2
|0
|0
|1
|8
|6
|A. Abalde
|17:01
|5
|0/3
|0%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|2
|2
|1
|0
|1
|5
|2
|7
|F. Campazzo
|24:27
|6
|1/2
|50%
|1/3
|33%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|9
|4
|1
|0
|1
|3
|9
|8
|C. Okeke
|20:55
|6
|0/1
|0%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|8
|4
|11
|M. Hezonja
|22:59
|13
|2/5
|40%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|2
|0
|0
|0
|1
|5
|14
|13
|I. Almansa
|11:30
|6
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|-3
|5
|20
|B. Fernando
|05:42
|1
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|22
|W. Tavares
|22:48
|6
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|1
|0
|2
|0
|0
|9
|15
|23
|S. Llull
|20:31
|10
|1/1
|100%
|2/4
|50%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|11
|12
|24
|A. Feliz
|11:49
|7
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|5
|33
|G. Grinvalds
|01:06
|1
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|0
|Team/Coaches
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|TOTAL
|81
|15/31
|48%
|14/30
|47%
|9/14
|64%
|8
|22
|30
|22
|11
|6
|4
|2
|50
|88
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
Σάββατο (4/10)
- Μάλαγα - Μπιλμπάο 86-68
- Μπούργος - Τζιρόνα 97-79
- Τενερίφη - Μανρέσα 104-93
- Γέιδα - Μπρεογκάν 87-68
Κυριακή (5/10)
- Γρανάδα - Μπανταλόνα 75-87
- Ρεάλ Μαδρίτης - Γκραν Κανάρια 81-71
- Σαραγόσα - Μπασκόνια 18:00
- Μούρθια - Ανδόρα 19:00
- Βαλένθια - Μπαρτσελόνα 20:00
Η βαθμολογία
- Γέιδα -1-0
- Μπούργος 1-0
- Μάλαγα 1-0
- Μπανταλόνα 1-0
- Τενερίφη 1-0
- Ρεάλ Μαδρίτης 1-0
- Μπασκόνια 0-0
- Ανδόρα 0-0
- Μπαρτσελόνα 0-0
- Σαραγόσα 0-0
- Βαλένθια 0-0
- Μούρθια 0-0
- Γκραν Κανάρια 0-1
- Μανρέσα 0-1
- Γρανάδα 0-1
- Τζιρόνα 0-1
- Μπιλμπάο 0-1
- Μπρεογκάν 0-1
