Η Ρεάλ Μαδρίτης υπέταξε τη Γκραν Κανάρια με 81-71, στην πρεμιέρα του ισπανικού πρωταθλήματος.

Στην πρώτη αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχτηκε τη Γκραν Κανάρια και έχοντας διατηρήσει την ορμή της από τη νίκη επί του Ολυμπιακού λίγες ημέρες νωρίτερα, η «βασίλισσα» επικράτησε με 81-71.

Μπορεί στο τέλος του πρώτο δεκαλέπτου οι φιλοξενούμενοι να ήταν μόλις στο -4 (22-18), ωστόσο στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό και τελείωσαν το πρώτο ημίχρονο με το σκορ 44-33.

Στη συνέχεια η Ρεάλ συνέχισε να έχει το «πάνω χέρι». Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου ήταν στο 71-56 ενώ στο τέλος της αναμέτρησης πανηγύρισε τη νίκη με 81-71. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα της Μαδρίτης αναδείχθηκε ο Μάριο Χεζόνια με 13 πόντους, στους 10 ακολούθησε ο Γιουλ με τον Κράμερ και τον Λάιλς. Πλέον το σύνολο του Σκαριόλο ετοιμάζεται για της Πέμπτης (9/10) για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague με αντίπαλο τη Βιλερμπάν.

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 44-33, 71-56, 81-71

Real Madrid FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 T. Lyles 22:49 10 1/4 25% 2/4 50% 2/2 100% 0/0 0% 0 4 4 1 0 0 2 1 4 11 1 D. Kramer 18:23 10 2/3 67% 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 3 1 4 0 2 0 0 1 8 6 A. Abalde 17:01 5 0/3 0% 1/2 50% 2/2 100% 0/0 0% 0 3 3 2 2 1 0 1 5 2 7 F. Campazzo 24:27 6 1/2 50% 1/3 33% 1/2 50% 0/0 0% 0 3 3 9 4 1 0 1 3 9 8 C. Okeke 20:55 6 0/1 0% 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 2 0 8 4 11 M. Hezonja 22:59 13 2/5 40% 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 0 3 3 2 0 0 0 1 5 14 13 I. Almansa 11:30 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 -3 5 20 B. Fernando 05:42 1 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 1 1 1 0 0 4 0 22 W. Tavares 22:48 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 3 5 1 0 2 0 0 9 15 23 S. Llull 20:31 10 1/1 100% 2/4 50% 2/2 100% 0/0 0% 0 1 1 3 1 1 0 0 11 12 24 A. Feliz 11:49 7 2/4 50% 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5 33 G. Grinvalds 01:06 1 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 Team/Coaches 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 0 0 0 0 0 3 TOTAL 81 15/31 48% 14/30 47% 9/14 64% 8 22 30 22 11 6 4 2 50 88

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο (4/10)

Μάλαγα - Μπιλμπάο 86-68

Μπούργος - Τζιρόνα 97-79

Τενερίφη - Μανρέσα 104-93

Γέιδα - Μπρεογκάν 87-68

Κυριακή (5/10)

Γρανάδα - Μπανταλόνα 75-87

Ρεάλ Μαδρίτης - Γκραν Κανάρια 81-71

Σαραγόσα - Μπασκόνια 18:00

Μούρθια - Ανδόρα 19:00

Βαλένθια - Μπαρτσελόνα 20:00

