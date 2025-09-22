Ασταμάτητος Μπαλτσερόφσκι: Επτά τίτλοι μέσα σε 1.5 χρόνο
Συλλέκτης τίτλων ο πρώην ψηλός του Παναθηναϊκού στους τελευταίους μήνες. Ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι κατέκτησε και το Διηπειρωτικό με τη Μάλαγα και πλέον μετρά 7 τίτλους από το Μάη του 2024 μέχρι σήμερα.
Ο Πολωνός σέντερ αρχικά κατέκτησε την Euroleague με τον Παναθηναϊκό στις 25 Μάη του 2024. Στη συνέχεια τον Ιούνη του 2024 πήρε και τη Basket League με το τριφύλλι. Στα μέσα του Σεπτέμβρη σήκωσε το Διηπειρωτικό ως παίκτης της Μάλαγα, ενώ στις 22 του ίδιου μήνα κατέκτησε το Super Cup Ισπανίας.
Στις 16 του Φλεβάρη του 2025 έβαλε και το τρόπαιο του Copa Del Rey στην τροπαιοθήκη του για να βάλει στο παλμαρέ του το BCL στη SUNEL Arena. Και δεν σταμάτησε εκεί, αφού πριν λίγες ώρες η Μάλαγα κατέκτησε και το Διηπειρωτικό του 2025. Ασταμάτητος!
