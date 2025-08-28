O Mαρτίνας Ποτσίους αναμένεται να συνεχίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης δίπλα στον GM Σέρχιο Ροντρίγκεθ.

Έναν παλιό γνώριμο θα υποδεχθεί ξανά η Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με το Βasketnews, ο Μαρτίνας Πότσιους αφήνει το πόστο στο front office των Νάγκετς και... μετακομίζει στη Μαδρίτη.

Η θέση του θα είναι deputy GM και θα βρίσκεται δίπλα στον νέο GM της ομάδας, Σέρχιο Ροντίγκεθ. Από το 2017 βρισκόταν στο Ντένβερ, λίγο μετά το τέλος της καριέρας του.

Στη Ρεάλ αγωνίστηκε από το 2011 μέχρι και το 2013. Μάλιστα με τους Μαδριλένους έχει πανηγυρισει την κατάκτηση του Copa Del Rey το 2012 και έναν χρόνο αργότερα, κατέκτησε και το πρωτάθλημα Ισπανίας.