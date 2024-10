Η Ακαδημία Μπάσκετ της Βαλένθια θα διοργανώσει το πρώτο Elite Camp στην Ελλάδα.

Η Βαλένθια ανοίγει τα... φτερά της σε Ελλάδα και Κύπρο. Το πρώτο Elite Camp που διοργανώνει η Ακαδημία Μπάσκετ της Βαλένθια στη χώρα μας, αλλά και το πρώτο τεχνικό σεμινάριο για προπονητές, θα διεξαχθούν το τετραήμερο 25-28 Οκτωβρίου στο κλειστό γυμναστήριο της Παλλήνης.

Ambassador του προγράμματος είναι ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, ενώ στην Παλλήνη θα παρεβρεθούν προπονητές οι οποίοι θα μεταλαμπαδεύσουν την τεχνογνωσία και το playbook της Ακαδημίας της Βαλένθια.

Το δελτίο Τύπου

Η Valencia Basket ήλθε σε Ελλάδα και Κύπρο για να μείνει!

Valencia Basket Academy Greece Elite Camp

H Valencia B.C. ήρθε για να μείνει! Ταλαντούχοι παίκτες από όλες τις ακαδημίες που συνεργάζονται με την Valencia Basketball Club, γεννημένοι το 2009 και το 2010, θα συμμετάσχουν στο ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ταλαντούχων Παικτών των «νυχτερίδων». Το πρόγραμμα τελεί υπό την επίβλεψη του Τεχνικού Διευθυντή της Ακαδημίας της Βαλένθια, Vlado Babic, του Συντονιστή του Διεθνούς τμήματος της ομάδας, Juanjo Rojo, και του Υπεύθυνου για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ταλαντούχων Παικτών, Παναγιώτη Βασιλόπουλου.

Προπονητές στο Camp θα είναι ο Carlos Albert , βοηθός προπονητή της γυναικείας ομάδας της και ο Carlos Martin Alvarez , προπονητής της U18 ομάδας της Valencia Basket Club. Το Elite Camp θα διεξαχθεί, από 25 έως 28 Οκτωβρίου, στο Κλειστό Γυμναστήριο Παλλήνης.

Κατά την διάρκεια του Elite Camp θα γίνει εργομέτρηση των νεαρών παικτών και παικτριών από τον προπονητή του δικτύου Βαγγέλη Ματσαγγούρα. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την αξία του προαθλητικου ελέγχου από τον γιατρό και της ΚΑΕ Άρης Δρ. Θάνο Μηλούση.

Οι παίκτες/τριες που θα κριθούν έτοιμοι για να κάνουν το επόμενο βήμα, θα δημιουργήσουν μια επίλεκτη ομάδα, η οποία θα προπονηθεί και θα ανταγωνιστεί με ομάδες υψηλού επιπέδου.

U16: στο Διεθνές «Valencia Basket Torneo» στην Αργολίδα 1-3 Μαρτίου 2025,

U15: στο Διεθνές τουρνουά της Valencia στην Ισπανία, 17-20 Απριλίου 2025

Τέλος, η επίλεκτη ομάδα αγοριών & κοριτσιών U16 (2009) θα ταξιδέψει στην Βαλένθια

Training Stage / Try Out (Basketball Trip to Valencia): 29 Αυγούστου – 3 Σεπτεμβρίου 2025.

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Προπονητών

Η Valencia Basket Academy έχει εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο τριετές πρόγραμμα επιμόρφωσης των προπονητών των συνεργαζόμενων ακαδημιών του δικτύου σε Ελλάδα και Κύπρο, βασισμένο στην προπονητική μεθοδολογία της ισπανικής ακαδημίας (Valencia Basket Academy playbook).

Το 1ο κεντρικό προπονητικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στη Παλλήνη από 25 έως 28 Οκτωβρίου. Το θεωρητικό κομμάτι του Σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί στο Παλαιό Δημαρχείο Παλλήνης. Βασικό θέμα του σεμιναρίου θα είναι οι «Αρχές Προπόνησης - Προγραμματισμός & Ασκησιολόγιο U12 ηλικιακής κατηγορίας».

Ομιλητές θα είναι οι προπονητές της ακαδημίας της Βαλένθια Carlos Albert, βοηθός προπονητή της γυναικείας ομάδας και για πολλά χρόνια προπονητής της ομάδας U12 & U13 της Valencia Basket Club και ο Carlos Martin Alvarez, προπονητής της U18 ομάδας της Valencia Basket Club.

Το ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Προπονητών 2024-2025 απαρτίζεται από δύο διήμερα σεμινάρια σε Ναύπλιο και Σέρρες, από μονοήμερα mini σεμινάρια σε κάθε Valencia Basket Camp που θα διοργανώσουν συνεργαζόμενες ακαδημίες του Δικτύου (Παλλήνη-Σέρρες-Λάρισα-Σάμος-Θήβα-Ρόδος) καθώς και τρία Webinars, με ομιλητές προπονητές της ValenciaBasket, ώστε να υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Τέλος το πρόγραμμα επιμόρφωσης περιλαμβάνει, τεχνικό ταξίδι στην Ακαδημία της Valencia Basket στη Βαλένθια τον Μάιο 2025.



Web: https://www.valenciabasketacademysee.com/