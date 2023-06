Τέλος εποχής για τον Αντρέα Τρινκιέρι στην Μπάγερν , ο οποίος ουσιαστικά προανήγγειλε την αποχώρησή του από την ομάδα του Μονάχου.

Η ήττα της Μπάγερν από την Ουλμ στα ημιτελικά των play-offs του γερμανικού πρωταθλήματος και ο αποκλεισμός από τους τελικούς, σήμανε και το τέλος του Αντρέα Τρινκιέρι από τον πάγκο της ομάδας. Αμέσως μετά το τέλος, ο έμπειρος τεχνικός ουσιαστικά άνοιξε την πόρτα της εξόδου από την ομάδα.

«Αυτό ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι στη θητεία μου στην Μπάγερν Μονάχου. Θα ήθελα να την ολοκληρώσω με καλύτερο τρόπο» ήταν τα λόγια του Τρινκιέρι αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Ο 54χρονος τεχνικός βρισκόταν στον πάγκο της Μπάγερν από το 2020 και πλέον θα αναζητήσει την επόμενη ομάδα της καριέρας του.

Άλλωστε όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και καιρό, ο επόμενος προπονητής της Μπάγερν αναμένεται να είναι ο Πάμπλο Λάσο.

"I believe that this was the last game of my tenure in Bayern. I would love it to finish it in a better way."



ANDREA TRINCHIERI on MagentaSport #easycreditBBL #EuroLeague @Eurohoopsnet pic.twitter.com/aaiP0V2yPg